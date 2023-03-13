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https://sputniknews.com.tr/20230313/dunyanin-en-uzun-sure-hapis-yatan-idam-mahkumu-yeniden-yargilanacak--1068195973.html
Dünyanın en uzun süre hapis yatan idam mahkumu yeniden yargılanacak
Dünyanın en uzun süre hapis yatan idam mahkumu yeniden yargılanacak
Japonya'da yüksek mahkeme, cinayet suçundan idam cezasına çarptırıldıktan sonra 46 yıl cezaevinde kalan ve daha sonra serbest bırakılan eski boksör İwao... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:08+0300
2023-03-13T17:09+0300
dünya
japonya
idam
mahkum
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Japonya’nın Şizuoka eyaletinde 1966 yılında 4 cinayetten sorumlu olduğu gerekçesi ile idam cezasına çarptırılan ve 46 yıl boyunca hapiste infaz edilmeyi bekledikten sonra delil yetersizliği nedeniyle geçici olarak serbest bırakılan 87 yaşındaki eski boksör İwao Hakamata'nın yargılandığı dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Tokyo Yüksek Mahkemesi, Hakamata'nın yeniden yargılanmasına karar verdi. Daha önce dava sürecinde kullanılan ve Hakamata'nın olay sırasında giydiği iddia edilen 5 parça giysinin yeterli kanıt niteliği taşımadığına hükmeden mahkeme, Hakamata'nın suçsuz bulunma ihtimali nedeniyle cezaevine geri gönderilmemesi yönündeki alt mahkeme kararını da onadı. Hakamata 46 yıl sonra serbest bırakılmıştı Şizuoka'da bir fabrikada üst düzey yönetici olan Fumio Haşiguçi 30 Haziran 1966'da eşi ve iki çocuğuyla birlikte ölü bulunmuş, fabrikada yatılı olarak çalışan Hakamata ise cinayetlerden 2 ay sonra tutuklanmıştı. İlk ifadesinde cinayet, hırsızlık ve olay mahallindeki yangından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Hakamata, daha sonra ise işkence altında beyanat verdiğini iddia ederek suçsuz olduğunu savunmuştu. Hakamata, 1968'de idama mahkum edilmesinin ardından 2014'te delil yetersizliği nedeniyle geçici olarak serbest bırakılmıştı. Suçsuz olduğunu kanıtlamak üzere ailesi ile hukuk mücadelesi başlatan Hakamata, idam cezası aldıktan sonra hapishanede en uzun süre infazını bekleyen mahkum olarak biliniyordu.
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japonya, idam, mahkum
japonya, idam, mahkum

Dünyanın en uzun süre hapis yatan idam mahkumu yeniden yargılanacak

17:08 13.03.2023 (güncellendi: 17:09 13.03.2023)
© AAHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Japonya'da yüksek mahkeme, cinayet suçundan idam cezasına çarptırıldıktan sonra 46 yıl cezaevinde kalan ve daha sonra serbest bırakılan eski boksör İwao Hakamata'nın yeniden yargılanmasına karar verdi.
Japonya’nın Şizuoka eyaletinde 1966 yılında 4 cinayetten sorumlu olduğu gerekçesi ile idam cezasına çarptırılan ve 46 yıl boyunca hapiste infaz edilmeyi bekledikten sonra delil yetersizliği nedeniyle geçici olarak serbest bırakılan 87 yaşındaki eski boksör İwao Hakamata'nın yargılandığı dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
Tokyo Yüksek Mahkemesi, Hakamata'nın yeniden yargılanmasına karar verdi.
Daha önce dava sürecinde kullanılan ve Hakamata'nın olay sırasında giydiği iddia edilen 5 parça giysinin yeterli kanıt niteliği taşımadığına hükmeden mahkeme, Hakamata'nın suçsuz bulunma ihtimali nedeniyle cezaevine geri gönderilmemesi yönündeki alt mahkeme kararını da onadı.
Hakamata 46 yıl sonra serbest bırakılmıştı Şizuoka'da bir fabrikada üst düzey yönetici olan Fumio Haşiguçi 30 Haziran 1966'da eşi ve iki çocuğuyla birlikte ölü bulunmuş, fabrikada yatılı olarak çalışan Hakamata ise cinayetlerden 2 ay sonra tutuklanmıştı.
İlk ifadesinde cinayet, hırsızlık ve olay mahallindeki yangından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Hakamata, daha sonra ise işkence altında beyanat verdiğini iddia ederek suçsuz olduğunu savunmuştu.
Hakamata, 1968'de idama mahkum edilmesinin ardından 2014'te delil yetersizliği nedeniyle geçici olarak serbest bırakılmıştı.
Suçsuz olduğunu kanıtlamak üzere ailesi ile hukuk mücadelesi başlatan Hakamata, idam cezası aldıktan sonra hapishanede en uzun süre infazını bekleyen mahkum olarak biliniyordu.
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