https://sputniknews.com.tr/20230313/dolar-ve-altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1068168671.html

Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.9540 liradan, euro 20.3140 liradan haftaya başladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T09:13+0300

2023-03-13T09:13+0300

2023-03-13T09:13+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 18,9520 liradan alınan dolar 18,9540 liradan satılıyor. 20,3120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3140 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 18,9660 lira, euronun satış fiyatı ise 20,1650 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 145 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 854 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 395 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1881 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 83.25 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.25 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.284 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068068636.html

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