https://sputniknews.com.tr/20230313/diger-ulkeler-haftada-4-gune-gecerken-guney-kore-calisma-saatini-52den-69a-cikarmayi-tartisiyor-1068203327.html

Diğer ülkeler haftada 4 güne geçerken Güney Kore, çalışma saatini 52'den 69'a çıkarmayı tartışıyor

Diğer ülkeler haftada 4 güne geçerken Güney Kore, çalışma saatini 52'den 69'a çıkarmayı tartışıyor

Güney Kore’de hükümetin çalışma saati sınırını 52’den 69’a çıkarmaya dair çalışma kanunu teklifi, ülkede tartışmalara neden oldu. Birçok ülkenin haftada 4 gün... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T22:55+0300

2023-03-13T22:55+0300

2023-03-13T22:55+0300

dünya

güney kore

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

haftalık çalışma saati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068207547_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fee44fbc1603d63f5078287d0cea3d13.jpg

Güney Kore’de muhafazakâr Halkın Gücü Partisi hükümeti, haftalık çalışma saati sınırının 69’a çıkarılmasına dair çalışma kanunu teklifini açıkladı.Bazı ülkelerin haftalık çalışma düzenini 4 gün ile sınırlandırdığı ve birçok ülkenin de gündemine aldığı bu günlerde, halihazırda ‘çok çalışmasıyla' nam salan Güney Kore'de şu an yasal olarak 52 çalışma saati sınırı bulunuyor.Güney Kore'de işçiler haftada ortalama 40 saat çalışıyor ve 12 saat fazla mesai yapıyor. Güney Kore'de merkez sağ hükümet tarafından sunulan yeni çalışma reformunun, işçilerin yoğun dönemlerde fazla mesai yapmasının ve daha sonra izin olarak geri alabilmesine olanak sağlayacağı belirtildi.Financial Times'ta yer alan habere göre, yeni reform planı işverenleri memnun ederken, muhalefet partileri, sendikalar ve işçilerin tepkisine neden oldu.Sendikalar söz konusu tasarıyı 'çağ dışı' olarak nitelendirirken ülkedeki ana muhalefet partisi, iş yerinde kazaların ve çok çalışmaya bağlı ölümlerin artış gösterebileceğine yönelik ciddi endişeleri olduğunu dile getirerek teklifi engelleme sözü verdi.Hükümet ise tasarıyı sunmaya gerekçe olarak nüfusun hızla yaşlanmasına bağlı olarak 'azalan iş gücü'nü gerekçe gösterdi. Dünyanın en düşük doğum oranına sahip Güney Kore'de resmi rakamlara göre 2022 yılında doğurganlık 0.78'e düşerek bir kez daha rekor kırdı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2021'de yayımladığı rapora göre, uzun çalışma saatleri, 2000 yılından beri yüzde 29 artarak, 2016 yılında inme ve iskemik kalp hastalığına bağlı 745 bin ölüme yol açtı. Bu rakam, 2000 yılından bu yana yüzde 29 artış anlamına geliyor.Dünya Sağlık Örgütü Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Departmanı Direktörü Doktor Maria Neira, "Haftada 55 saat veya daha fazla çalışmak ciddi bir sağlık tehlikesi" yarattığını belirtirken, "Şimdi hepimizin; hükümetlerin, işverenlerin ve çalışanların uzun çalışma saatlerinin erken ölüme yol açabileceği gerçeğini fark etme zamanıdır" çağrısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220218/dunya-haftada-4-gun-calisilan-ulkeler-ligine-gidiyor-1054003651.html

https://sputniknews.com.tr/20200210/92-oscar-odul-toreni-yildizlarin-kirmizi-hali-gecidiyle-basladi-1041364854.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), haftalık çalışma saati