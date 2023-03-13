https://sputniknews.com.tr/20230313/depremin-vurdugu-adana-osmaniye-ve-gaziantepte-egitim-ogretim-basladi-1068170256.html

Depremin vurduğu Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te eğitim öğretim başladı

Depremin vurduğu Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te eğitim öğretim başladı

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T09:58+0300

2023-03-13T09:58+0300

2023-03-13T09:58+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

adana

gaziantep

osmaniye

deprem

eğitim

yüz yüze eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068170067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c3c25a1f65972b3a9fdf3c20a0473a8.jpg

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerdeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı.Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci bugün ders başı yaptı.Bakanlık, okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

adana

gaziantep

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, adana, gaziantep, osmaniye, deprem, eğitim, yüz yüze eğitim