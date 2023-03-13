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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/depremin-vurdugu-adana-osmaniye-ve-gaziantepte-egitim-ogretim-basladi-1068170256.html
Depremin vurduğu Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te eğitim öğretim başladı
Depremin vurduğu Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te eğitim öğretim başladı
Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T09:58+0300
2023-03-13T09:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
adana
gaziantep
osmaniye
deprem
eğitim
yüz yüze eğitim
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6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerdeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı.Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci bugün ders başı yaptı.Bakanlık, okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.
adana
gaziantep
osmaniye
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türkiye, adana, gaziantep, osmaniye, deprem, eğitim, yüz yüze eğitim
türkiye, adana, gaziantep, osmaniye, deprem, eğitim, yüz yüze eğitim

Depremin vurduğu Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te eğitim öğretim başladı

09:58 13.03.2023
© AA / Mehmet Akif ParlakDepremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı.
Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA / Mehmet Akif Parlak
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Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı.
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerdeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.
Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı.
Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci bugün ders başı yaptı.
Bakanlık, okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.
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