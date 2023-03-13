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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/deprem-bolgesine-asgari-ucret-icin-brut-formulu-1068198739.html
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü
Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi gündeme geldi. İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:55+0300
2023-03-13T17:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
asgari ücret
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Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde de olumsuz etkiledi.Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre hükümet konuda bir çalışma başlattı.İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentte asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.
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deprem, asgari ücret
deprem, asgari ücret

Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü

17:55 13.03.2023
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi gündeme geldi. İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentinde asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.
Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde de olumsuz etkiledi.
Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre hükümet konuda bir çalışma başlattı.
İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentte asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.
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