https://sputniknews.com.tr/20230313/deprem-bolgesine-asgari-ucret-icin-brut-formulu-1068198739.html
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü
Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi gündeme geldi. İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T17:55+0300
2023-03-13T17:55+0300
2023-03-13T17:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
asgari ücret
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Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde de olumsuz etkiledi.Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre hükümet konuda bir çalışma başlattı.İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentte asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, asgari ücret
Deprem bölgesine asgari ücret için 'brüt' formülü
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Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi gündeme geldi. İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentinde asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.
Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretiminde de olumsuz etkiledi.
Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre
hükümet konuda bir çalışma başlattı.
İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentte asgari ücret 11 bin 759 liraya yükselecek.