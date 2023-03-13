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https://sputniknews.com.tr/20230313/cumhurbaskani-erdogan-destici-ile-gorusecek-1068173322.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te kabul edecek. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T11:28+0300
2023-03-13T11:28+0300
politika
ak parti
mustafa destici
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.İttifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230312/destici-aksenere-soruyorum-senin-cumhurbaskani-adayin-pkkyla-gorusuyor-niye-sesin-cikmiyor--1068154757.html
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ak parti, mustafa destici, recep tayyip erdoğan
ak parti, mustafa destici, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek

11:28 13.03.2023
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.
İttifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.
Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
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Destici: Akşener'e soruyorum, senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşüyor, niye sesin çıkmıyor'
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