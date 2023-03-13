https://sputniknews.com.tr/20230313/cumhurbaskani-erdogan-destici-ile-gorusecek-1068173322.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te kabul edecek. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T11:28+0300

2023-03-13T11:28+0300

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politika

ak parti

mustafa destici

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.İttifak protokollerinin hazırlanması da devam ederken hem seçim takvimi hem de seçim kampanyasının ayrıntıları değerlendirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230312/destici-aksenere-soruyorum-senin-cumhurbaskani-adayin-pkkyla-gorusuyor-niye-sesin-cikmiyor--1068154757.html

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ak parti, mustafa destici, recep tayyip erdoğan