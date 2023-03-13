https://sputniknews.com.tr/20230313/cumhurbaskani-adayligi-icin-kimler-100-bin-imza-arayacak-1068192717.html

Cumhurbaşkanı adaylığı için kimler 100 bin imza arayacak?

Cumhurbaşkanı adaylığı için kimler 100 bin imza arayacak?

Türkiye 14 Mayıs 2023 yılında sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Doğu... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T16:11+0300

2023-03-13T16:11+0300

2023-03-13T16:15+0300

politika

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanı adayı

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

doğu perinçek

muharrem ince

sinan oğan

cem uzan

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14 Mayıs tarihinde Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayı olmak için ya TBMM’de grubu bulunan bir partinin önermesi ya da 100 bin imza aranacak. Adaylık sürecinin başlaması için Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı takvime göre 5 gün içerisinde 100 bin imzalar toplanması gerekiyor. 100 bin imzayı toplayamayanlar aday olma haklarını kaybedecek.Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan2023 seçimi için ilk aday Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından açıklandı. 2022 yılının Şubat ayında partisinin Kızılcahamam Kampında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli “Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklaması yaptı. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ve MHP’nin önerisi ile aday olacak.Millet İttifakı'nın adayı KılıçdaroğluAltılı Masa’da gerçekleşen görüşmeler sonucunda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı CHP ve İYİ Parti’nin meclis grupları tarafından ortak olarak önerilecek. Kılıçdaroğlu’nun 100 bin imza toplaması beklenmiyor.Vatan Partisi kurultayında karar alındıVatan Partisi’nin 11’inci Genel Kurultayı, ‘Amiral Soner Polat Kurultayı’ adıyla Ankara Spor Salonu’nda düzenlediği kurultayda Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı olarak önerildi. Kurultayda oy birliği ile Vatan Partisi’nin 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi. Vatan Partisi’nin mecliste grubu bulunmadığı için Perinçek 100 bin imza toplaması gerekiyor. 2018 seçimlerinde Doğu Perinçek 100 bin imza toplayarak aday olmuştu.İnce: 100 bin imza bulursam adayımMemleket Partisi’nin kendi içinde gerçekleştirdiği oylama sonucunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi. İnce daha önce yaptığı açıklamda "Cumhurbaşkanı adaylığım için hem üstüne para vereceğiz, hem de imza toplayacağız. 100 bin kişi imza verirse aday olacağım. İnşallah sizler de imza verirsiniz" ifadelerini kullanmıştı. İnce de 100 bin imza arayacak. İnce önceki seçimlerde CHP’nin adayı olarak seçimlere girmişti.Ata İttifakı’nın adayı Sinan OğanZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde, 'İttifak Tanıtım Toplantısı' düzenledi. Özdağ kurdukları Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Ata Sinan Oğan olduğunu duyurdu. Ata İttifakı içerisinde yer alan Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin mecliste grubu bulunmaması nedeniyle Oğan’ın adaylığı için 100 bin imza gerekiyor.Uzan aday olacağını açıklamıştı2002 seçimlerinde Genç Parti’nin Genel Başkanı olarak yüzde 7 oranında oy alan Cem Uzan 2023 seçimlerine Cumhurbaşkanı olacağını açıklamıştı. Uzan, “Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım” ifadelerini kullanmıştı. Uzan’ın aday olması için de 100 bin imza toplaması gerekiyor.

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