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Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T08:55+0300
2023-03-13T08:55+0300
türkiye
budo
bursa deniz otobüsleri (budo)
bursa
istanbul
deniz otobüsü
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul, deniz otobüsü
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul, deniz otobüsü

Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi

08:55 13.03.2023
© İHABursa Deniz Otobüsleri
Bursa Deniz Otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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