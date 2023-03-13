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https://sputniknews.com.tr/20230313/bingolde-riskli-19-okul-binasi-bosaltildi-ogrenciler-nakledildi-1068179612.html
Bingöl'de riskli 19 okul binası boşaltıldı, öğrenciler nakledildi
Bingöl'de riskli 19 okul binası boşaltıldı, öğrenciler nakledildi
Bingöl'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında deprem açısından... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:18+0300
2023-03-13T12:18+0300
türkiye
bingöl
deprem
okul
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Bingöl'de deprem açısından riskli olduğu belirlenen 19 okul boşaltıldı, öğrenciler başka okullara nakledildi.6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde tehlike oluşturan yapıların tespit edilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor.Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine riskli okul binalarının tespit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğündeki uzman personelden oluşan 6 ekip, kentteki okullarda inceleme yaparak depreme dayanıklılık konusunda riskli gördükleri yapılarla ilgili rapor hazırlıyor. Kentte depremin ardından yürütülen çalışmalarda ilk etapta riskli olduğu tespit edilen 19 okul binası tahliye edildi. Bu okullardan 10'unun yıkımına karar verildi. Okullarda eğitim gören öğrencilerin de çeşitli okullara nakli yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent genelinde hızla bir çalışma başlattıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden uzman ekiplerin okullarda inceleme yaptığını belirten Yücel, şöyle devam etti:"Şu ana kadar ilimiz genelinde 19 okul riskli. Bu okulları anında boşalttık. Öğrenciler bizim her şeyimiz. Onların kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Bu doğrultuda hem Bakanlık yetkililerinin gönderdiği raporlar hem de ilimizde Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde her türlü bilgi, belgeyi dikkate alıp müdürlük olarak gereğini yapıyoruz."Tahliye ettikleri okullarda okuyan öğrencileri başka okullara naklettiklerini vurgulayan Yücel, uzman ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü ifade etti. Yücel, "Deprem kuşağında olduğumuz için öğrencilerimizin nakillerini gerçekleştirmek için hafta sonu dahi çalışma yürütüyoruz" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda kent genelindeki okul binalarında kontrolleri sürdürdüklerini belirtti.
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bingöl, deprem, okul
bingöl, deprem, okul

Bingöl'de riskli 19 okul binası boşaltıldı, öğrenciler nakledildi

12:18 13.03.2023
© AA / Cihan DemirciKahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA / Cihan Demirci
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Bingöl'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında deprem açısından riskli olduğu belirlenen 19 okul boşaltıldı, öğrenciler başka okullara nakledildi. Bu okullardan 10'unun yıkımına karar verildi
Bingöl'de deprem açısından riskli olduğu belirlenen 19 okul boşaltıldı, öğrenciler başka okullara nakledildi.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde tehlike oluşturan yapıların tespit edilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor.
Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine riskli okul binalarının tespit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğündeki uzman personelden oluşan 6 ekip, kentteki okullarda inceleme yaparak depreme dayanıklılık konusunda riskli gördükleri yapılarla ilgili rapor hazırlıyor. Kentte depremin ardından yürütülen çalışmalarda ilk etapta riskli olduğu tespit edilen 19 okul binası tahliye edildi. Bu okullardan 10'unun yıkımına karar verildi. Okullarda eğitim gören öğrencilerin de çeşitli okullara nakli yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent genelinde hızla bir çalışma başlattıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden uzman ekiplerin okullarda inceleme yaptığını belirten Yücel, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar ilimiz genelinde 19 okul riskli. Bu okulları anında boşalttık. Öğrenciler bizim her şeyimiz. Onların kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Bu doğrultuda hem Bakanlık yetkililerinin gönderdiği raporlar hem de ilimizde Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde her türlü bilgi, belgeyi dikkate alıp müdürlük olarak gereğini yapıyoruz."
Tahliye ettikleri okullarda okuyan öğrencileri başka okullara naklettiklerini vurgulayan Yücel, uzman ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü ifade etti. Yücel, "Deprem kuşağında olduğumuz için öğrencilerimizin nakillerini gerçekleştirmek için hafta sonu dahi çalışma yürütüyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda kent genelindeki okul binalarında kontrolleri sürdürdüklerini belirtti.
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