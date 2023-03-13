Erdoğan ile görüşen BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. 81 ilin tamamında... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

BBP lideri Destici: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır

© AA Erdoğan-Destici © AA

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Erdoğan ile görüşen BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. 81 ilin tamamında kendi amblem ve isimlerimizle yarışacağız" dedi.