https://sputniknews.com.tr/20230313/bbp-lideri-destici-cumhurbaskani-adayimiz-erdogandir-1068190701.html
BBP lideri Destici: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
BBP lideri Destici: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
Erdoğan ile görüşen BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. 81 ilin tamamında... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T15:18+0300
2023-03-13T15:18+0300
2023-03-13T15:21+0300
politika
mustafa destici
ak parti
bbp
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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mustafa destici, ak parti, bbp, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
mustafa destici, ak parti, bbp, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
BBP lideri Destici: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
15:18 13.03.2023 (güncellendi: 15:21 13.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan ile görüşen BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. 81 ilin tamamında kendi amblem ve isimlerimizle yarışacağız" dedi.
Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: