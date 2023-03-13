https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-ozer-4-hazirandaki-merkezi-sinav-deprem-bolgesindeki-iller-dahil-ulke-genelinde-yapilacak-1068172821.html

Bakan Özer: 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Bakan Özer: 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak" açıklamasında bulundu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T11:07+0300

2023-03-13T11:07+0300

2023-03-13T11:20+0300

türkiye

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

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Bakan Özer, "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek" ifadelerini de kullandı.Bakan Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada yeni bilgileri paylaştı. Özer, "Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz." dedi.LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha öncede duyurmuştuk bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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mahmut özer, milli eğitim bakanlığı