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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-kurum-kahramanmarasta-da-ilk-kazmayi-vurduk-1068172353.html
Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk
Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T10:51+0300
2023-03-13T10:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
kahramanmaraş
bina
dulkadiroğlu
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı belirtilen videoda, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta 1748 konutun yapılacağı, zemin etüdü çalışması tamamlanan ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı, konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine, kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği anlatıldı.Murat Kurum, yeni şehirler için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçinin sahada olduğunu belirterek, "Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk" paylaşımını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/ilk-is-yerim-projesinde-kura-tarihi-belli-oldu-1068147250.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, kahramanmaraş, bina, dulkadiroğlu
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, kahramanmaraş, bina, dulkadiroğlu

Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk

10:51 13.03.2023
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.
Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı belirtilen videoda, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta 1748 konutun yapılacağı, zemin etüdü çalışması tamamlanan ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı, konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine, kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği anlatıldı.
Murat Kurum, yeni şehirler için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçinin sahada olduğunu belirterek, "Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk" paylaşımını yaptı.
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