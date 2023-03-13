https://sputniknews.com.tr/20230313/bae-turkiye-ve-suriyeye-217-ucak-yardim-malzemesi-gonderdi-1068164036.html
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T03:15+0300
2023-03-13T03:15+0300
2023-03-13T03:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
yardım
uçak
kahramanmaraş
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068164142_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b01c7e4d54bf957ed908d70bf8c1c76f.jpg
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazikiye limanına ulaştığı kaydedildi. Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/naci-gorur-bir-kez-daha-uyardi-bolge-buyuk-olcude-bu-aktif-faylarin-etkisi-altinda-1068152713.html
suriye
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068164142_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_2c4cbfaa09d60035b8591fea923bed5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, suriye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), yardım, uçak, kahramanmaraş, deprem
türkiye, suriye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), yardım, uçak, kahramanmaraş, deprem
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazikiye limanına ulaştığı kaydedildi.
Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.