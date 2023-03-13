Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/bae-turkiye-ve-suriyeye-217-ucak-yardim-malzemesi-gonderdi-1068164036.html
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi
BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T03:15+0300
2023-03-13T03:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
yardım
uçak
kahramanmaraş
deprem
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BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazikiye limanına ulaştığı kaydedildi. Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/naci-gorur-bir-kez-daha-uyardi-bolge-buyuk-olcude-bu-aktif-faylarin-etkisi-altinda-1068152713.html
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türkiye, suriye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), yardım, uçak, kahramanmaraş, deprem
türkiye, suriye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), yardım, uçak, kahramanmaraş, deprem

BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi

03:15 13.03.2023
© AABirleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazikiye limanına ulaştığı kaydedildi.
Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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