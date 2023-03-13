https://sputniknews.com.tr/20230313/bae-turkiye-ve-suriyeye-217-ucak-yardim-malzemesi-gonderdi-1068164036.html

BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi

BAE, Türkiye ve Suriye'ye 217 uçak yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T03:15+0300

2023-03-13T03:15+0300

2023-03-13T03:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

suriye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

yardım

uçak

kahramanmaraş

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068164142_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b01c7e4d54bf957ed908d70bf8c1c76f.jpg

BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan 'Yiğit Süvari 2' operasyonuna ilişkin bilgi verildi.Operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazikiye limanına ulaştığı kaydedildi. Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230312/naci-gorur-bir-kez-daha-uyardi-bolge-buyuk-olcude-bu-aktif-faylarin-etkisi-altinda-1068152713.html

suriye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, suriye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), yardım, uçak, kahramanmaraş, deprem