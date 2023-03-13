Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Biz kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum

"Türkiye'de siyasette farklı rüzgarlar esiyor. Bir kişiyi 3 farklı partide görebiliyoruz. Ben akademisyenim. Öğrencilerimiz 'siyaset bu mu' diyor. Kendi kendime söz verdim. Siyasette Sinan Oğan'ın omurgalı duruşu olacak. Yıllardır bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayabilirdik. Bize pekçok teklif geldi. Elimizin tersiyle ittik. Türk milliyetçileri, Atatürkçüleri aday çıkarsın dedik, sözümüzü yerine getirdik. Türkiye'de büyük bir kitleyi temsil ediyor Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler. CHP de kendisini Atatürk'ün çizgisinde görme hakkına sahiptir. Ama Mustafa Kemal Atatürk bugün kalksa gelse 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' demez. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi; kurucu unszur Türkçülükle, bölücü unsur Kürtçülüğü bir kefeye koydu. Sayın Erdoğan kızılhurmacıdır, kızılelmacı olamaz. Kızılelma mefkuresini bilmiyor bu arkadaşlar. Biz atamızın izinden gidenler, ATA ittifakı da oradan gelmektedir. Ata ittifakının kadroları hem parlamentoya gidecek hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla çok ciddi şekilde geliyoruz inşallah. Bizim muhalef oyları böleceğimizi kim söylüyor? MHP milletvekili olmuş Sinan Oğan, MHP genel başkan adayı olmuş Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu mu bölecek?



Bizim Muharrem İnce'nin hareketiyle benzerliğimiz yok. Biz Ümit hocamla beraber ta ASAM'ın başkanı iken hocamla beraber çalışıyorduk. İkimiz de MHP milletvekiliyiz, genel başkan adayıyız. Biz bu işlere ilk başladığımızda Ümit Bey'le oturduk, bugünün adımlarını 6 ay önce konuştuk. Ondan sonra farklı gelişmeler oldu. Mansur Bey, Muharrem Bey meselesi konuştu. Çünkü maya tutmazdı. Mansur Bey aday olsaydı keşke. Biz aday olmayacağını biliyorduk. Muharrem Bey 'bana Türkçülükle de, Kürtçülükle de gelmeyin' dedi. Dersim diyen birinden Zafer Partisi hazzetmez. Bizim de Ata İttiakı olarak müzakere ettiğimiz birçok parti var. Muharrem Bey'le de müzakere yapılır. Belki ikna edilir. Muharrem Bey'le müzakereyi sadece Cumhurbaşkanı boyutuyla düşünmemek lazım."