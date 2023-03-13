Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Biz kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum
Oğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bizim Muharrem İnce'nin hareketiyle benzerliğimiz yok. Biz Ümit hocamla beraber ta ASAM'ın başkanı iken hocamla beraber çalışıyorduk. İkimiz de MHP milletvekiliyiz, genel başkan adayıyız. Biz bu işlere ilk başladığımızda Ümit Bey'le oturduk, bugünün adımlarını 6 ay önce konuştuk. Ondan sonra farklı gelişmeler oldu. Mansur Bey, Muharrem Bey meselesi konuştu. Çünkü maya tutmazdı. Mansur Bey aday olsaydı keşke. Biz aday olmayacağını biliyorduk. Muharrem Bey 'bana Türkçülükle de, Kürtçülükle de gelmeyin' dedi. Dersim diyen birinden Zafer Partisi hazzetmez. Bizim de Ata İttiakı olarak müzakere ettiğimiz birçok parti var. Muharrem Bey'le de müzakere yapılır. Belki ikna edilir. Muharrem Bey'le müzakereyi sadece Cumhurbaşkanı boyutuyla düşünmemek lazım."
'Hüda Par'ın HDP'den hiçbir farkı yok'
'Dinden imandan oy alıyor demek topluma hakaret'
"20 senedir bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. İnsanlar yoruldu, AK Parti tabanı bile yoruldu. Bunlar olurken karşısında bugünkü muhalefet vardı. Halkın muhalefetten de yorgunluğu var. Bu ülkeyi bundan daha kötü nasıl bir duruma düşürmesi lazım ki, muhalefet oy patlaması yaşasın. İktidar hala birinci parti gözüküyorsa. Sadece din faktörü meselesi değil. Topluma doğru anlatılırsa. Sadece dinden imandan oy alıyor demek topluma hakarettir. Muhalefetin tembelliğini görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretlerinin sayısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinden daha fazla. Biz Ata İttifakı olarak kurulur kurulmaz sahaya indik. İl il geziyoruz ve her bir vatandaşımıza gideceğiz."
'İktidar tarım alanlarına konut yapacağım diyor'
"13 milyon ne idüğü belirsiz bir sürü insan var, içinde iyi insanlar da var. Kiraların artması ondandır. 13 milyonu söküp alınca trafik rahatlayacak, kaçakçılık azalacak, kiralar düşecek. Sayın Özdağ'ın dediği sadece bu değil. Sayın Özdağ'la Konya'daki tarım fuarına gidiyoruz. Her yere beton dökmeyle olmaz. Bu iktidar hala akıllanmış değil. Tarım alanlarına konut yapacağım diyor. İstediğin kadar kolon at, kazık çak, dere yatağına yapılan bina yıkılmış. TOKİ binaları arazi değerinin düşük olduğu yere yapılmış, aslında doğru yer orası. Bizim depremle ilgili, ekonomiyle ilgili çok ciddi politikalarımız var. Ciddi kadrolarımız var. Likayaktsızlık sebebiyle kendi alanında iş bulamayan pırlanta gibi gençlerimiz var. Sadece uluslararası kuruluşlara tur atsanız Türkiye'de 10 tane kabine çok rahat kurarsınız."
'İşini güzel yapanın başımızın üstünde yeri var'
"Biz meseleyi sadece Suriyeli, göçmen bağlamında değerlendirmiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı seçilirsem 1 numaralı kararnamemiz geçici koruma sistemini kaldıracağız, liyakatsizliği kaldıracağız ekonomiye güven getireceğiz. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük, ülkenin pasaportunu kıymetsiz hale getirmektir. 2 tane ev alıp vatandaşlığı vermektir. Allah aşkına dünyanın neresinde var bu? Ben bu ülkeye Cumhurbaşkanı olursam, öyle bir sistem kuracağız ki, o sistemde liyakat eşleştiği zaman o kişi gelecek. Belki o kişi bizi hiç sevmiyor, önemli değil ki, ülkesini sevsin, vatanını sevsin. İşini güzel yapsın, başımızın üstünde yeri var. Beni tanımasın, ben de onu hiç tanımayayım."
'İktidar ve muhalefete yaranma diye derdimiz yok'
"Ben Türkiye'de gazeteci, işadamlarının devlet tarafından koruma tahsis edildiği bir yerde benim korumalarım çekildi. İktidarın desteğini görmedik, tam tersine her yerde MHP'den dolayı köstek oluyorlar. CHP ile HDP yanyana geldiğinde, HDP'yi uyarıyoruz, terörle araya mesafe koymadığı sürece hiçbir şekilde Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerden oy alamaz. Aynı şekilde AK Parti'ye HÜDA PAR'la yanyana geldiğinizde Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler size oy vermeyecek diyoruz. Ben MHP'den, İYİ Parti'den, AK Parti içindeki milliyetçi kökenli insanlardan, CHP'deki ulusalcılardan oy alıyorum. Sinan Ateş cinayetinin hala tam olarak aydınlatılmaması çok ciddi milliyetçiler dışarıda. Bizim ne iktidara muhalefete yaranma gibi derdimiz yok. Biz iddialıyız."
'Tam saha presi kadrolarimizla birlikte yapacağız'
'Hüda Par'ı oraya tesadüfen yerleştirmediler'
"Şu ana kadar çizdiğimiz çizgi hep devlet adamı politikasıdır. Türkiye'de en çok sıkıntısı çekilen konu; devlet adamı yok. Başbuğ Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan devlet adamıydı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2 sene önce dinleseniz başka, şimdi dinleseniz başka görürsünüz. Türkiye 'de oyun oynanıyor. Bölücü siyaseti bir oraya, bir buraya yerleştirdiler. Bizim burada sigorta olmamızın çok ehemmiyeti var. HÜDA PAR'ın oraya tesadüfen yerleştirdikleri kanaatinde değilim. Bütün bunların temelinde Büyük Ortadoğu Projesi, Suriye'nin kuzeyinde o yapılanma var. Demokrasiye inanıyorsak, çok adaylı yarışa da inanmalıyız. Efendi aday olmayın niye şurayı böleceksiniz doğru yaklaşım değil. 2018 seçiminde yenilginin sebebi o değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesaplarına bir bakın, adayı bir kez paylaşmış mı?"
'Temel hedefimiz ülkemizin birliği ve bütünlüğü'
"Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladı. Şimdi yüzde 40'larda. Biz evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz. Bizim verilerimiz, dayandığımız seçmen kitlesi tabanı kendisini vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi olduğunu, HÜDA PAR ve HDP arasında kalmak istemeyen kitleyi hesaba katınız. Ayağa yere basan siyasetçiyim. Biz kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Kazanamadığımız takdirde bakacağız. HDP'nin, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Hayat felsefemize kim cevap veriyorsa oturup onu konuşacağız. Temel felsefemiz bu ülkenin birliği bütünlüğüdür. Türkiye'nin gerçek sigortasının ne demek olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah."