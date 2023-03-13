https://sputniknews.com.tr/20230313/ak-partiden-huda-para-ziyaret--kurtulmus-onumuzdeki-gunlerde-gorusmeler-devam-edece-1068199132.html

AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret | Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek

AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret | Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T18:16+0300

2023-03-13T18:16+0300

2023-03-13T18:22+0300

politika

ak parti

numan kurtulmuş

seçim

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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasının ardından ittifaklar arasında da görüşmeler devam ediyor.Geçen günlerde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almış ve aday göstermeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamışlardı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.Ziyarete ilişkin olarak Kurtulmuş şunları söyledi:"Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Sizlerle paylaşılacaktır.Cumhurbaşkanımıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz.Şimdiye kadar birinci gündemimiz yaraların sarılmasıydı, bundan sonra da birinci gündemimiz yaraların sarılması. Hem Cumhurbaşkanımız ve bizler depremin ilk anından itibaren siyaset konuşmamaya önem gösterdik, yaraların sarılması için çalıştık.Bu seçim sürecinin başlamasıyla birlik siyasi partiler gündemlerini yoğunlaştıracaklar, hem de ittifaklar genişlemek için partiler arası görüşmeler olacaktır."HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da açıklamaları şöyle:"Ben de huzurlarınıza bizi ziyaret eden AK Parti heyetine teşekkür ediyorum. 2 gün önce basın toplantısında seçimde sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik.2018 seçimlerinde de benzer bir tablo vardı, o zaman da destek vermiştik. 6 Şubat'ta ciddi bir afet yaşadık. 50 bine yakın insanımız can verdi, ciddi yıkımlar var. Zor günlerden geçiyoruz. Bunun dışında çevremizde devam eden çatışmalar var. Suriye'deki çatışma 13. yılına girdi. Bu süreçte önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçları olacağı, atılacak adımların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve kamuoyu da bunu takdir ediyor. Ama maalesef geldiğimiz aşamada son birkaç gündür olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını görüyoruz. Bir yerde milletin menfaati varsa yeri geldi biz geri adım atarız" demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızla ocak ayında yaptığımız görüşmede ittifaka katılma konusunda teklif almıştık. Araya deprem felaketi girdi. Şimdi görüşmeler yeniden devam etti. Birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Asıllığı ile ilgili bir netleşme yok. Gizli saklı bir durum yok. Bizim önceliğimiz milletimizin selametidir."

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ak parti, numan kurtulmuş, seçim