https://sputniknews.com.tr/20230313/ak-partide-afada-20-bin-tl-bagis-zorunlulugu-1068169021.html
AK Parti'de AFAD’a 20 bin TL bağış zorunluluğu
AK Parti'de AFAD’a 20 bin TL bağış zorunluluğu
AK Parti’de 2023 seçimleri için milletvekili aday adaylığı tarifesi belli oldu. Buna göre AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler, bu yıl ilk kez AFAD’ın... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T09:27+0300
2023-03-13T09:27+0300
2023-03-13T09:27+0300
politika
türkiye
ak parti
afad
seçim
aday
bağış
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AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları için uygulanacak usul ve esaslar belli oldu. Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’e kadar devam edecek başvurular AK Parti Genel Merkezi’ne veya il başkanlıklarına bizzat yapılacak. Başvuru formuna arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin yanı sıra bu yıl ilk kez kamu bankalarında açılmış olan AFAD Deprem Yardım Kampanyası hesaplarından herhangi birisine, 11 Mart 2023 tarihi ve sonrasında bağış yapıldığını gösterir banka dekontu getirilmesi de zorunlu olacak.Yapılacak bağış miktarı ise erkek aday adayları için 20 bin TL; kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adayları için 10 bin TL, engelli aday adayları için ise 5 bin TL olacak. İl Başkanlıkları AFAD’a yapılan bağışın dışında aday adayından herhangi bir ücret talep etmeyecek.İhraç edilenler başvuramayacakAK Parti Tüzüğü’ne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler ve AK Parti Genel Merkezi tarafından tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri AK Parti’den milletvekili aday adayı olamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230310/ak-partide-adaylik-basvurulari-basliyor-1068067018.html
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türkiye, ak parti, afad, seçim, aday, bağış
türkiye, ak parti, afad, seçim, aday, bağış
AK Parti'de AFAD’a 20 bin TL bağış zorunluluğu
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AK Parti’de 2023 seçimleri için milletvekili aday adaylığı tarifesi belli oldu. Buna göre AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler, bu yıl ilk kez AFAD’ın Deprem Yardım Kampanyası’na bağışta bulunmak zorunda olacak.
AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları için uygulanacak usul ve esaslar belli oldu.
Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine
göre, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’e kadar devam edecek başvurular AK Parti Genel Merkezi’ne veya il başkanlıklarına bizzat yapılacak. Başvuru formuna arşiv kayıtlı adli sicil belgesi, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin yanı sıra bu yıl ilk kez kamu bankalarında açılmış olan AFAD Deprem Yardım Kampanyası hesaplarından herhangi birisine, 11 Mart 2023 tarihi ve sonrasında bağış yapıldığını gösterir banka dekontu getirilmesi de zorunlu olacak.
Yapılacak bağış miktarı ise erkek aday adayları için 20 bin TL; kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adayları için 10 bin TL, engelli aday adayları için ise 5 bin TL olacak. İl Başkanlıkları AFAD’a yapılan bağışın dışında aday adayından herhangi bir ücret talep etmeyecek.
İhraç edilenler başvuramayacak
AK Parti Tüzüğü’ne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler ve AK Parti Genel Merkezi tarafından tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri AK Parti’den milletvekili aday adayı olamayacak.