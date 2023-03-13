https://sputniknews.com.tr/20230313/ak-parti-ve-chpde-milletvekilligi-aday-adayligi-basvurulari-basladi-1068186920.html

AK Parti ve CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti ve CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti ve CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları bugün başladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:31+0300

2023-03-13T14:31+0300

2023-03-13T14:53+0300

politika

ak parti

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milletvekili

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuzz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladığını hatırlattı.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çerçevesinde istifa etmesi gerekenlere, 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye süre tanıdığını anımsatan Yavuz, seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun toplanıp bazı kararlar aldığını söyledi.Bu doğrultuda aday usul ve esaslarını belirlediklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:Yavuz, bu bağışların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yapılmış olmasını karara bağladıklarını dile getirdi.'3 bin ton kağıt israfı önlenmiş olacak'Bu dönem aday müracaatlarını elektronik ortamda alacaklarını belirten Yavuz, elektronik ortamda müracaat almaya, ilk kez geçen dönem, mahalli idareler seçimlerinde başladıklarını, bu sefer milletvekili seçiminde de bunu uygulayacaklarını söyledi.Böylece en başta 3 bin ton kağıt israfını önlemiş olacaklarının altını çizen Yavuz, "Anlık raporlama, değerlendirme gibi avantajları olacak bu sistemin. Yine bu sistem sayesinde dosya zamanında girilmedi, saati geçti, kenarda unutuldu gibi hiçbir soruya muhatap olmayacağız." diye konuştu.Yavuz, her aday adayından 6 maddelik "milletvekili taahhütnamesi" alacaklarını belirterek, bu taahhütnamenin, geçmiş dönemki taahhütnamelere göre kapsamının daha geniş olduğunu kaydetti.Teşkilat temayül yoklamasının usul ve esaslarını da belirlediklerini aktaran Yavuz, "Bu kapsamda 'e-temayül' şeklinde yapacağımız teşkilat temayül yoklamasını, bütün Türkiye'de tek günde, 19 Mart itibarıyla saat 10.00-17.00 arasında yapmış olacağız." dedi.'Bir kısım partilerle görüşme halindeyiz'Yavuz, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."DSP ve ANAP'ın Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu mu? Böyle bir davette bulanacak mısınız? HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılımı olacak mı?" sorusuna Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçim yenileme kararı verir vermez, çok hızlanan bir tablo söz konusu. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek. Çünkü her şeyin bir zamanı var bu süreçte. Saniyeler, dakikalar, saatlerin çok büyük önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz." yanıtını verdi.MHP ile kurulan birlikteliğin muhkem bir şekilde sürdüğünü, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olan BBP ile çalışmaların sorunsuz devam ettiğini belirten Yavuz, bugün HÜDA PAR'ı ziyaret edeceklerini, bu sürecin de kısa sürede nihayete ereceğini umduğunu söyledi.Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile bir temaslarının olduğunu, bu sürecin de işlediğini ifade ederek, "Bu söylediğim partilerin dışındaki gelişmelere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim." dedi.'Herkesten müracaat alıyoruz'"AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için başvurucu ücreti AFAD'a bağış şeklinde olacak. Aynı şey cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında da olacak mı? Kampanyaya destek çağrısı yerine AFAD'a bağış mı olacak?" sorusu üzerine Yavuz, bu kararların, yetkili kurullarda görüşülüp karara bağlandığını, bununla ilgili başlayan veya işleyen bir sürecin olmadığını kaydetti."Üç dönem kuralına ilişkin bir karar aldınız mı? Adaylık için üç dönem milletvekilliği yapanlar başvuruda bulunabilecekler mi?" sorusuna Yavuz, "Bizim tüzüğümüzde üç dönem kuralı vardı. 2017'de MKYK'ya tamamen yetki bırakıldı. Dolayısıyla MKYK'nın alacağı bir karar. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Dolayısıyla üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Onlar da aday adaylığı müracaatında bulunabiliyor." yanıtını verdi.Yavuz, müracaatları aldıktan sonra yetkili kurulların bunu değerlendireceğini, bununla ilgili daha vaktin olduğunu söyledi."Bazı illerde ortak listeyle girilmesi söz konusu mu? Bununla ilgili ittifaklar arasında görüşme nasıl gerçekleşecek? Bu, illerin temayüllerine nasıl yansıyacak?" sorusu üzerine Yavuz, temayül yoklamasının, AK Parti teşkilatlarının eğilimini belirlemek için yapıldığını, ortak liste ile bir alakasının olmadığını ifade etti.'Sandık, milli iradenin yıkılmaz kalesidir'"Yurt içi ve dışında, Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) son durumu nedir? AK Parti'nin sandıkları korumaya yönelik atacağı adımlar neler?" sorusu üzerine Yavuz, SKM'leri kurduklarını, il, ilçe, yurt dışı SKM başkanlarını belirlediklerini, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını kaydetti.Seçim güvenliğinin, milli iradenin sandığa yansımasının önemli olduğunun altını çizen Yavuz, "Sandık, milli iradenin yıkılmaz kalesidir. Sandık, seçimin namusudur. Hepimiz bu anlamda sandık alanında herhangi bir usulsüzlük olmasın diye çok daha dikkatli ve özenli davranmaya mecburuz." dedi.Depremlerin yaşandığı bölgelerde büyük oranda nüfus hareketliliğinin olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları ifade etti:CHP'de aday adaylığı süreci başladıCumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvuruları başladı.Aday olmak isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren parti genel merkezine gelerek, "üyelik takip" bölümünden üyelik kontrolünü yaptırdı.Gerekli üyelik kontrollerinin ardından evraklar, "aday adayı başvuru evrakları alım" bölümüne teslim edildi. Daha sonra ise başvuruda bulunanların, "hukuk birimi" tarafından adli sicil kayıtları incelenerek, adaylıkları önünde engel olup olmadığı kontrol edildi.Depremden etkilenen 6 ilde adaylardan ücret alınmayacakÖte yandan CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler geçen hafta belirlendi.Erkekler 30 bin lira, kadınlar, gençler ve engelliler 15 bin lira ödeyecek.Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'dan başvuru yapacak aday adaylarından ise ücret alınmayacak.20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

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ak parti, chp, milletvekili