Ahmet Hakan: İYİ Parti, Babacan’ın, Karamollaoğlu’nun, Davutoğlu’nun, hatta Uysal’ın gerisine düştü
09:23 13.03.2023 (güncellendi: 09:24 13.03.2023)
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
© CHP
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'İYİ Parti'nin HDP üzerinden sıkıştırılmasının anlamsız olduğunu' belirterek, siyasi güç açısından Millet İttifakı'ndaki diğer partilerin gerisine düştüğünü savundu.
Ahmet Hakan, bugünkü "İYİ Parti'yi HDP üzerinden sıkıştırmak anlamlı değil" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
"Çünkü İYİ Parti’nin artık herhangi bir duruma itiraz edecek takati kalmadı. İYİ Parti, Masa’dan kalkıp tekrar dönerek... Maraza çıkarma hakkını kaybetti. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun HDP ile her yakınlaşmasında... 'Bakalım İYİ Parti ne diyecek, bakalım İYİ Parti isyan edecek mi?' falan diye yıkım beklentisi içine girenler, fena halde hayal kırıklığına uğrayacaklar. İYİ Parti, siyasi güç açısından... Babacan’ın, Karamollaoğlu’nun, Davutoğlu’nun, hatta ve hatta Gültekin Uysal’ın bile biraz gerisine düştü. Kılıçdaroğlu, HDP’ye bakanlık vermezse... İYİ Parti’den çekindiği için değil... Taktik ve strateji açısından doğru bulmadığı için vermez."