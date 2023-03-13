Ahmet Hakan: İYİ Parti, Babacan’ın, Karamollaoğlu’nun, Davutoğlu’nun, hatta Uysal’ın gerisine düştü

"Çünkü İYİ Parti’nin artık herhangi bir duruma itiraz edecek takati kalmadı. İYİ Parti, Masa’dan kalkıp tekrar dönerek... Maraza çıkarma hakkını kaybetti. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun HDP ile her yakınlaşmasında... 'Bakalım İYİ Parti ne diyecek, bakalım İYİ Parti isyan edecek mi?' falan diye yıkım beklentisi içine girenler, fena halde hayal kırıklığına uğrayacaklar. İYİ Parti, siyasi güç açısından... Babacan’ın, Karamollaoğlu’nun, Davutoğlu’nun, hatta ve hatta Gültekin Uysal’ın bile biraz gerisine düştü. Kılıçdaroğlu, HDP’ye bakanlık vermezse... İYİ Parti’den çekindiği için değil... Taktik ve strateji açısından doğru bulmadığı için vermez."