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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/abd-basini-washingtondan-kieve-silah-tedarikinin-esas-nedenini-yazdi-1068208291.html
ABD basını, Washington'dan Kiev'e silah tedarikinin esas nedenini yazdı
ABD basını, Washington'dan Kiev'e silah tedarikinin esas nedenini yazdı
ABD yönetiminin, imha masraflarından kaçınmak için ıskartaya çıkarılmış silahları Ukrayna'ya gönderdiği belirtildi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T23:17+0300
2023-03-13T23:20+0300
kiev
ukrayna krizi
silah
abd
ukrayna krizi
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American Thinker'da Roger Smith imzasıyla yayınlanan haberde ABD'nin ıskartaya çıkarılan silahları imha etmek yerine Ukrayna'ya gönderdiği ve bunun daha ucuza mâl olduğu ifade edildi.Smith, "Silahları etkisiz hale getirme işlemi çok pahalı. ABD ve NATO müttefikleri, saklama ve kullanım süresi sona ermek üzere olan eski silahları Ukrayna'ya göndererek kendilerini bu maliyetlerden kurtarıyor" dedi.ABD'nin Ukrayna'ya son 1 yılda sağladığı askeri yardımın 46.6 milyar dolar olduğunu anımsatan Smith, "Eğer ABD, bu miktarda silahı imha etseydi, yaklaşık 35 milyar dolar harcardı" ifadelerini kullandı.Iskartaya çıkarılacak silah stoklarının tükenmek üzere olduğuna ve Kiev'e askeri yardım gönderilmesine ABD'de destek verilmediğine dikkat çeken Smith, Ukrayna'ya desteğin sürmesi için ek kaynaklara ihtiyaç olacağından NATO'nun bu konudaki politikasında değişiklik beklenebileceğini vurguladı.
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kiev, ukrayna krizi, silah, abd
kiev, ukrayna krizi, silah, abd

ABD basını, Washington'dan Kiev'e silah tedarikinin esas nedenini yazdı

23:17 13.03.2023 (güncellendi: 23:20 13.03.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinSilah - Ukrayna - operasyon - Rusya
Silah - Ukrayna - operasyon - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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ABD yönetiminin, imha masraflarından kaçınmak için ıskartaya çıkarılmış silahları Ukrayna'ya gönderdiği belirtildi.
American Thinker'da Roger Smith imzasıyla yayınlanan haberde ABD'nin ıskartaya çıkarılan silahları imha etmek yerine Ukrayna'ya gönderdiği ve bunun daha ucuza mâl olduğu ifade edildi.

Smith, "Silahları etkisiz hale getirme işlemi çok pahalı. ABD ve NATO müttefikleri, saklama ve kullanım süresi sona ermek üzere olan eski silahları Ukrayna'ya göndererek kendilerini bu maliyetlerden kurtarıyor" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya son 1 yılda sağladığı askeri yardımın 46.6 milyar dolar olduğunu anımsatan Smith, "Eğer ABD, bu miktarda silahı imha etseydi, yaklaşık 35 milyar dolar harcardı" ifadelerini kullandı.

Iskartaya çıkarılacak silah stoklarının tükenmek üzere olduğuna ve Kiev'e askeri yardım gönderilmesine ABD'de destek verilmediğine dikkat çeken Smith, Ukrayna'ya desteğin sürmesi için ek kaynaklara ihtiyaç olacağından NATO'nun bu konudaki politikasında değişiklik beklenebileceğini vurguladı.
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