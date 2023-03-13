https://sputniknews.com.tr/20230313/abd-basini-washingtondan-kieve-silah-tedarikinin-esas-nedenini-yazdi-1068208291.html

ABD basını, Washington'dan Kiev'e silah tedarikinin esas nedenini yazdı

ABD basını, Washington'dan Kiev'e silah tedarikinin esas nedenini yazdı

ABD yönetiminin, imha masraflarından kaçınmak için ıskartaya çıkarılmış silahları Ukrayna'ya gönderdiği belirtildi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T23:17+0300

2023-03-13T23:17+0300

2023-03-13T23:20+0300

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ukrayna krizi

silah

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ukrayna krizi

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American Thinker'da Roger Smith imzasıyla yayınlanan haberde ABD'nin ıskartaya çıkarılan silahları imha etmek yerine Ukrayna'ya gönderdiği ve bunun daha ucuza mâl olduğu ifade edildi.Smith, "Silahları etkisiz hale getirme işlemi çok pahalı. ABD ve NATO müttefikleri, saklama ve kullanım süresi sona ermek üzere olan eski silahları Ukrayna'ya göndererek kendilerini bu maliyetlerden kurtarıyor" dedi.ABD'nin Ukrayna'ya son 1 yılda sağladığı askeri yardımın 46.6 milyar dolar olduğunu anımsatan Smith, "Eğer ABD, bu miktarda silahı imha etseydi, yaklaşık 35 milyar dolar harcardı" ifadelerini kullandı.Iskartaya çıkarılacak silah stoklarının tükenmek üzere olduğuna ve Kiev'e askeri yardım gönderilmesine ABD'de destek verilmediğine dikkat çeken Smith, Ukrayna'ya desteğin sürmesi için ek kaynaklara ihtiyaç olacağından NATO'nun bu konudaki politikasında değişiklik beklenebileceğini vurguladı.

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