https://sputniknews.com.tr/20230313/3-katli-evleri-harabeye-dondu-depremden-1-ay-sonra-aynaya-baktim-1068182025.html

3 katlı evleri harabeye döndü: 'Depremden 1 ay sonra aynaya baktım'

3 katlı evleri harabeye döndü: 'Depremden 1 ay sonra aynaya baktım'

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, Hatay'ın Antakya ilçesinde 20 kişilik Gümüş ailesinin 3 katlı evi harabeye döndü. Tehlikeye rağmen binaya giren 3... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T13:01+0300

2023-03-13T13:01+0300

2023-03-13T13:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

hatay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068181846_0:129:2001:1254_1920x0_80_0_0_e7204ea09fbaf5df71b306be7215440b.jpg

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay ilçesine yaptı. Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde 3 katlı bitişik nizam binanın 2 bölümü büyük hasar gördü. 20 kişilik aileden büyük afeti sadece bir kişi hafif yaralı olarak atlattı. Zemin katı çöken ev kullanılamaz hale gelirken, 5 aile bahçeye kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Evli ve 3 çocuk babası 47 yaşındaki Turan Gümüş, tehlikeli olmasına rağmen merdivenle çıktığı evinden sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.Eşyalarını bahçeye indiren Turan Gümüş, 20 kişinin yaşadığı binanın depremde kullanılamaz duruma geldiğini belirtti.'En büyük tesellimiz can kaybının olmaması'Aile apartmanında bir arada yaşadıklarını anlatan Gümüş, "Deprem bizi uykuda yakaladı, salonun ortasından dışarı çıkamadık. Deprem bitince kapıya yöneldik, evin içindeki her şey devrildi. Kapıyı açamadık. Boşluğa merdiven korkuluklarından indik. Binamız ilk depremde bu hale geldi. Zemin kat tamamen çöktü, üst kat harabeye döndü. Çok şükür bu evden can kaybımız olmadı, en büyük tesellimiz bu" diye konuştu.'1 ay sonra aynaya baktım'Depremde iş yerinin yanında evini de kaybettiğini ifade eden Gümüş, "Elimde bir arabam, evden kurtarabildiğim birkaç eşya kaldı. Çok tehlikeli olsa binaya girmezdik. Bina görünüyor zaten. Uzun zamandan sonra aynaya bakabildim, bir ayı geçti. Ne indirebilirsek indirdik. Yüzüme baktım, çok şükür iyiyim. Şu an çadırda yaşıyoruz. Köyde bir arsamız var, oraya konteyner ya da bir küçük ev yapmaya çalışacağız. Bir pijamamız, bir tişörtümüz kaldı üstümüzde" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230310/hatayda-depremden-31-gun-sonra-kedi-kurtarildi-1068076159.html

kahramanmaraş

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, deprem, hatay