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3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı
3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen MLKP operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T10:09+0300
2023-03-13T10:09+0300
türkiye
operasyon
gözaltı
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İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 14 şüphelinin kimlik ve adresi tespit edildi.İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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operasyon, gözaltı
operasyon, gözaltı

3 ilde MLKP operasyonu: 11 gözaltı

10:09 13.03.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen MLKP operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 3 ilde Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP ve sözde gençlik yapılanması SGDF'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sırasında, örgüt bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 14 şüphelinin kimlik ve adresi tespit edildi.
İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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