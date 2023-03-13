Nobel ödüllü Japon yazar Kenzaburo Oe hayatını kaybetti

Japon yazar Kenzaburo Oe 88 yaşında yaşamını yitirdi. Nobel ödüllü yazarın yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.
Japon yazar Kenzaburo Oe 88 yaşında yaşamını yitirdi. Nobel ödüllü yazarın yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.
Japon Edebiyatı'ndan önemli bir konuma sahip olan yazarın 3 Mart günü öldüğü yayıncısı tarafından duyuruldu. Yazar, 1994 yılında Yasunari Kawabata'dan sonra Nobel Ödülü kazanan ikinci Japon yazar olmuştu.
Japon Edebiyatı'ndan önemli bir konuma sahip olan yazarın 3 Mart günü öldüğü yayıncısı tarafından duyuruldu. Yazar, 1994 yılında Yasunari Kawabata'dan sonra Nobel Ödülü kazanan ikinci Japon yazar olmuştu.
Tokyo Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı eğitimi alan ve 1957'de ilk eseri yayımlanan Kenzaburo, ertesi yıl 23 yaşındayken ülkesinde "Akutagawa Edebiyat Ödülü"nü kazandı.
Tokyo Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı eğitimi alan ve 1957'de ilk eseri yayımlanan Kenzaburo, ertesi yıl 23 yaşındayken ülkesinde "Akutagawa Edebiyat Ödülü"nü kazandı.
Kenzaburo, "şiirsel bir güçle, yaşam ve masalın, günümüz insanının içinde bulunduğu çıkmazın rahatsız edici bir resmini oluşturmak için yoğunlaştığı hayali bir dünya oluşturduğu" değerlendirmesiyle 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ikinci Japon yazar oldu. Kawabata Yasunari, 1968'de Nobel Edebiyat Ödülü aldı.
Kenzaburo, "şiirsel bir güçle, yaşam ve masalın, günümüz insanının içinde bulunduğu çıkmazın rahatsız edici bir resmini oluşturmak için yoğunlaştığı hayali bir dünya oluşturduğu" değerlendirmesiyle 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ikinci Japon yazar oldu. Kawabata Yasunari, 1968'de Nobel Edebiyat Ödülü aldı.
Japon yazarın rapor niteliğinde kabul edilen, 1965'te yayımlanan "Hiroşima Notları" ve 1970'te yayımlanan "Okinawa Notları" eserlerinde savaşın ve nükleer silahların korkunçluğuna dikkati çektiği biliniyor.
Japon yazarın rapor niteliğinde kabul edilen, 1965'te yayımlanan "Hiroşima Notları" ve 1970'te yayımlanan "Okinawa Notları" eserlerinde savaşın ve nükleer silahların korkunçluğuna dikkati çektiği biliniyor.