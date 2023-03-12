https://sputniknews.com.tr/20230312/zeytin-ve-zeytinyagi-muzesinin-300-yillik-binasi-da-depremlerde-hasar-gordu-1068151486.html

Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü

Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yılda ortalama 60 bin kişinin ziyaret ettiği Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinin 300 yıllık binası depremlerde hasar gördü. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T14:48+0300

2023-03-12T14:48+0300

2023-03-12T14:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

hatay

zeytin ve zeytinyağı müzesi

hasar

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Tokaçlı Mahallesi'ndeki 300 yıllık zeytinyağı tesisinin restore edilmesiyle 2017'de turizme kazandırılan müzenin bahçe duvarları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Depremlerde ana binanın taşıyıcı kolonlarında çatlak oluşurken, çatının bir kısmı da çöktü.Müzenin içindeki geleneksel zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytinyağı deposu ile diğer araç ve gereçler ise zarar görmedi.Müze yetkilisi ve Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Çilingir, müze binasının Altınözü Kaymakamlığı koordinasyonunda Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Altınözü Belediyesi ve Durmuş Sıtkı Debboğlu Camisi Vakfının katkılarıyla 2017'de restore edilip, hizmete sunulduğunu belirtti.Atla zeytin kırılması için kullanılan mengeneden, zeytinyağlarının tutulduğu kuyulara kadar zeytinin yağa yolculuğunda kullanılan tüm eski ve geleneksel aletlerin sergilendiği müzenin kent turizmine önemli katkı sağladığını dile getiren Çilingir, müzeyi yılda yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti:

hatay

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türkiye, hatay, zeytin ve zeytinyağı müzesi, hasar