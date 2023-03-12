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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/zeytin-ve-zeytinyagi-muzesinin-300-yillik-binasi-da-depremlerde-hasar-gordu-1068151486.html
Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü
Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yılda ortalama 60 bin kişinin ziyaret ettiği Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinin 300 yıllık binası depremlerde hasar gördü. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T14:48+0300
2023-03-12T14:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
hatay
zeytin ve zeytinyağı müzesi
hasar
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Tokaçlı Mahallesi'ndeki 300 yıllık zeytinyağı tesisinin restore edilmesiyle 2017'de turizme kazandırılan müzenin bahçe duvarları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Depremlerde ana binanın taşıyıcı kolonlarında çatlak oluşurken, çatının bir kısmı da çöktü.Müzenin içindeki geleneksel zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytinyağı deposu ile diğer araç ve gereçler ise zarar görmedi.Müze yetkilisi ve Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Çilingir, müze binasının Altınözü Kaymakamlığı koordinasyonunda Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Altınözü Belediyesi ve Durmuş Sıtkı Debboğlu Camisi Vakfının katkılarıyla 2017'de restore edilip, hizmete sunulduğunu belirtti.Atla zeytin kırılması için kullanılan mengeneden, zeytinyağlarının tutulduğu kuyulara kadar zeytinin yağa yolculuğunda kullanılan tüm eski ve geleneksel aletlerin sergilendiği müzenin kent turizmine önemli katkı sağladığını dile getiren Çilingir, müzeyi yılda yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti:
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türkiye, hatay, zeytin ve zeytinyağı müzesi, hasar
türkiye, hatay, zeytin ve zeytinyağı müzesi, hasar

Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü

14:48 12.03.2023
© AAZeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü
Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’nin 300 yıllık binası da depremlerde hasar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde yılda ortalama 60 bin kişinin ziyaret ettiği Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinin 300 yıllık binası depremlerde hasar gördü.
Tokaçlı Mahallesi'ndeki 300 yıllık zeytinyağı tesisinin restore edilmesiyle 2017'de turizme kazandırılan müzenin bahçe duvarları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Depremlerde ana binanın taşıyıcı kolonlarında çatlak oluşurken, çatının bir kısmı da çöktü.
Müzenin içindeki geleneksel zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytinyağı deposu ile diğer araç ve gereçler ise zarar görmedi.
Müze yetkilisi ve Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Çilingir, müze binasının Altınözü Kaymakamlığı koordinasyonunda Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Altınözü Belediyesi ve Durmuş Sıtkı Debboğlu Camisi Vakfının katkılarıyla 2017'de restore edilip, hizmete sunulduğunu belirtti.
Atla zeytin kırılması için kullanılan mengeneden, zeytinyağlarının tutulduğu kuyulara kadar zeytinin yağa yolculuğunda kullanılan tüm eski ve geleneksel aletlerin sergilendiği müzenin kent turizmine önemli katkı sağladığını dile getiren Çilingir, müzeyi yılda yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti:
"Burası, bölgenin tek zeytin müzesiydi. Turistler geliyordu. Eski yöntemle çıkarılan zeytinlerin aletleri buraya getirildi ve öyle bir zeytin müzesi haline getirildi. Depremde ne yazık ki hasar gördü. İnşallah yetkililerle bunu en yakın zamanda restore eder ve bir daha hizmete açarız."
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