https://sputniknews.com.tr/20230312/venezuellada-secimler-2024te-1068141284.html

Venezüella'da seçimler 2024'te

Venezüella'da seçimler 2024'te

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimlerinin 2024 yılında barışçıl şekilde düzenleneceğini duyurdu. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T05:27+0300

2023-03-12T05:27+0300

2023-03-12T05:27+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

seçim

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Radio La Pizarra Kanalı'na konuşan Maduro, seçimlere değinerek, "2024'te devlet başkanlığı seçimleri gelecek, halk oy kullanacak ve adayını seçecek. 10 Ocak 2025'te gelecek dönem için başkan yemin edecek. Barış, demokrasi ve halkın gücüyle ülkemizin gidişatı tayin edilecek" ifadelerini kullandı.Maduro, seçimlerin ardından uluslararası toplumun kendisinin devlet başkanlığını tanıyıp tanımamasına ilişkin soru üzerine, "Emperyalizmin, sağın ve Avrupa'nın Venezüella'nın demokratik süreciyle ile ilgili ne düşündüğü umurumda değil. Bir şey söyleyip söylememeleri, tanıyıp tanımamaları bizim için önemli değil" dedi.Eski muhalif lider Juan Guaido'nun söylemleriyle ilgilenmediklerini belirten Maduro, Guaido'nun emperyalist ve sağcı oligarklar tarafından icat edildiğini, ülkede bir saniye dahi devlet başkanı olarak kabul görmediğini söyledi.Maduro, Latin Amerika ve Karayipler'deki stratejik ittifakları yeniden etkinleştirdiklerini, Kolombiya, Brezilya ve Honduras'taki iktidar değişikliğinden sonra ilişkilerde ilerleme olduğunu kaydetti.Güney Amerika Uluslar Birliği (UNASUR) ve Latin Amerika ile Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) bölge için önemine işaret eden Maduro, "Latin Amerika ve Karayipler'in geleceği konusunda çok iyimserim, bunlar kaçınılmaz adımlardır, daha özgür, bağımsız, adil ve eşit bir Latin Amerika için kaçınılmaz politikalardır" diye konuştu.Maduro, ABD'nin Latin Amerika ve Karayip politikalarını eleştirerek, "Halkların iyiliği için sunabilecekleri hiçbir şey yok, hiçbir şey yaptıkları yok aksine tüm politikaları geriliyor" değerlendirmesinde bulundu.Venezüella'da muhalif liderlerden Guaido ile Henrique Capriles, Ekim 2023'de devlet başkanlığı seçimleri öncesi ön seçimde adaylıklarını açıklayacaklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230102/maduro-abd-ile-iliskileri-normallestirmeye-haziriz-1065284635.html

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