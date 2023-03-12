Türkiye
SON DAKİKA | Osmaniye'de deprem
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230312/turkiye-ruzgardan-elektrik-uretiminde-rekor-tazeledi-1068147515.html
Türkiye rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazeledi
Türkiye rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazeledi
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T12:41+0300
2023-03-12T12:41+0300
türkiye
enerji
rüzgar enerjisi
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103085/77/1030857754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f1e4ea7b7e06663ed7b987b3c704b3b2.jpg
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün toplam 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 26.3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar enerjisi santrallerini, yüzde 21.4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.3 ile linyit santralleri takip etti.Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 18 Ocak'ta 210 bin 466 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti. Günlük bazda tüketim ise dün 823 bin 811 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 38 bin 886 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 29 bin 362 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.Dün 17 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 686 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103085/77/1030857754_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_52ba3b1824f8fc18de4942c11b1ea430.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enerji, rüzgar enerjisi, rekor
enerji, rüzgar enerjisi, rekor

Türkiye rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazeledi

12:41 12.03.2023
© AA / Rüzgar enerjisi
Rüzgar enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA /
Abone olTelegram
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün toplam 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 26.3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar enerjisi santrallerini, yüzde 21.4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.3 ile linyit santralleri takip etti.
Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 18 Ocak'ta 210 bin 466 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti. Günlük bazda tüketim ise dün 823 bin 811 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 38 bin 886 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 29 bin 362 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Dün 17 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 686 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала