https://sputniknews.com.tr/20230312/thynin-bazi-almanya-seferleri-iptal-edildi-1068147414.html

THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi

THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları, (THY) Almanya'daki güvenlik personelinin grevi nedeniyle 13 Mart'ta planlanan bazı Berlin, Hamburg seferleri ile Bremen ve Hannover... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T12:38+0300

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın icra edilmesi planlanan TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 7733 Berlin-Ankara, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul, TK 1553 İstanbul-Hannover, TK 1554 Hannover-İstanbul, TK 1555 İstanbul-Hannover, TK 1556 Hannover-İstanbul, TK 1333 İstanbul-Bremen ve TK 1334 Bremen-İstanbul sayılı seferler iptal edildi.Açıklamada, İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından iptal edilen seferlerin dışında icra edilmesi planlanan Hamburg ve Berlin'e yapılacak gidiş seferlerinin yolculu, dönüş seferlerinin ise yolcusuz yapılacağı uyarısında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230308/thynin-fransa-seferleri-grev-nedeniyle-iptal-edildi-1067998586.html

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