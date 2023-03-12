https://sputniknews.com.tr/20230312/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varankin-babasi-ali-haydar-varank-vefat-etti-1068147000.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T12:21+0300

2023-03-12T12:21+0300

2023-03-12T12:21+0300

politika

mustafa varank

baba

vefat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068146854_0:81:2049:1233_1920x0_80_0_0_3d4fb5e4ede0010da3f6c47f7d8ffa33.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.1939 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230211/asli-baykal-babam-uykusunda-vefat-etti-1066874941.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa varank, baba, vefat