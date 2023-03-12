https://sputniknews.com.tr/20230312/sahin-drona-saldirdi-1068146388.html

Şahin drona saldırdı

Şahin drona saldırdı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Süleyman Mutlu, Çilekbeli geçidini görüntülediği dron, şahinin saldırısına uğradı. Saldırı anı dron kamerasına yansıdı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

karabük

drone

şahin

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Doğasever Süleyman Mutlu, arkadaşlarıyla birlikte dron çekimleri yapmak için kar yağışı sonrası beyaz örtüyle duran Çilekbeli geçidine geldi. Bir süre sonra gökyüzünde süzülen dron, bir şahinin saldırısına uğradı. Mutlu, pervanesi zarar gören dronu indirmeye başardı.‘Allah’tan kayıt tuşuna basmışım’Yaşananları anlatan Süleyman Mutlu, "Benden 700-800 metre mesafede uzakta olduğunu fark ettim dronun. Güneş gölge yapmasın, daha net görüntü alabilmek için üzerime hırkamı attım. 5-6 saniye sonra direkt o şahinin o güzel hayvanın yüzünü gördüm ve 8-10 saniye kadar görüntü kesilince dronu aldı gitti sandım. Telaşa kapılınca arkadaşım kendi dronu ile 'şahinin arkasından gidip bakalım derken', dronum tekrar görüntü verdi bana. Allah’tan kayıt tuşuna basmışım. İzlediğimde çok güzel bir görüntü çıkmış, çok güzel yakalamışız. İlk sefer bir dalıyor alamayınca tekrardan alttan doğru gidip bir daha dalıp almaya çalışıyor yine alamıyor. Çok güzel bir anı kaldı benim için. İnşallah bu görüntüler devam eder. Bizim için hoş bir anıydı" dedi.‘Göz göze geldiğimiz andan itibaren yayın kesildi’Daha önce böyle bir olayı yaşamadığını ve dron kullanan arkadaşlarından da böyle bir şey duymadığını ifade eden Mutlu, "Hiç yaşamayacakmışım gibi kullandığım için bir anda acayip bir heyecana kapıldım. Direkt göz göze geldiğimiz andan itibaren yayın kesildi. İlk deneyimim oldu, bir daha bulunmayacak bir anı. Böyle bir görüntüyü yakaladığım için tebrik ettiler beni" diye konuştu.

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türkiye, karabük, drone, şahin