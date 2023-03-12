https://sputniknews.com.tr/20230312/rusya-lugansk-ve-harkov-bolgesinde-bes-ukraynali-sabotaj-grubunun-faaliyetleri-sonlandirdi-1068158048.html

Rusya: Lugansk ve Harkov bölgesinde beş Ukraynalı sabotaj grubunun faaliyetleri sonlandırdı

Rusya: Lugansk ve Harkov bölgesinde beş Ukraynalı sabotaj grubunun faaliyetleri sonlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Harkov bölgesinde Ukrayna’nın beş, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Zaporojye bölgesinde... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T19:22+0300

2023-03-12T19:22+0300

2023-03-12T19:22+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

zaporojye

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekat ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Harkov bölgesinde Ukrayna’nın beş, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Zaporojye bölgesinde ise üç sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığı bilgisini verdi.“Zaporojye kentinin yakınlarında Ukrenergoçermet işletmesinin sahasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir mühimmat deposu imha edildi” diyen Konaeşnkov, DHC’deki Krasnıy Liman ve Drobışevo yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 111. Bölgesel Savunma Tugayı’nın ve 25. Hava İndirme Tugayı’nın komuta merkezlerinin vurulduğunu ifade etti.Rus komutan, hava savunma sistemlerinin Zaporojye ve Harkov bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki Mi-8 helikopterinin düşürdüğünü, ayrıca HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan yedi füzenin önlendiğini, Herson bölgesinde de Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü vurguladı.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 400 uçak, 220 helikopter, 3 bin 385 insansız hava aracı, 411 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 275 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.055 çok namlulu roketatar sistemi, 4 bin 326 sahra ve havan topu ile 8 bin 879 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, zaporojye, harkov