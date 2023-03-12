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https://sputniknews.com.tr/20230312/rusya-israile-ait-2-savas-ucagi-suriyeye-saldiri-duzenledi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1068161627.html
Rusya: İsrail'e ait 2 savaş uçağı Suriye'ye saldırı düzenledi, 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya: İsrail'e ait 2 savaş uçağı Suriye'ye saldırı düzenledi, 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş uçağının Suriye’ye füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda 3... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T23:09+0300
2023-03-12T23:09+0300
dünya
israil
suriye
ortadoğu
saldırı
hava saldırısı
can kaybı
ölü
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugün düzenlenen basın toplantısında İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.Gurinov, “12 Mart tarihinde saat 07.14’ten 07.23'e kadar İsrail Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 taktik savaş uçağı Lübnan'ın kuzeyinden füze saldırısı düzenledi, saldırı sonucu Masyaf ve Safsafa yerleşimlerinde araştırma merkezlerinin binaları hasar gördü” diye konuştu.Gurinov, Suriye tarafının açıkladığı verilere göre saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/bmde-depremlerin-turkiye-ve-suriyeye-etkisi-ele-alindi-1067050102.html
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israil, suriye, ortadoğu, saldırı, hava saldırısı, can kaybı, ölü
israil, suriye, ortadoğu, saldırı, hava saldırısı, can kaybı, ölü

Rusya: İsrail'e ait 2 savaş uçağı Suriye'ye saldırı düzenledi, 3 kişi hayatını kaybetti

23:09 12.03.2023
© Ruptlyİsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi
İsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© Ruptly
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş uçağının Suriye’ye füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bilim ve araştırma merkezlerinin hasar gördüğünü bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugün düzenlenen basın toplantısında İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.
Gurinov, “12 Mart tarihinde saat 07.14’ten 07.23'e kadar İsrail Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 taktik savaş uçağı Lübnan'ın kuzeyinden füze saldırısı düzenledi, saldırı sonucu Masyaf ve Safsafa yerleşimlerinde araştırma merkezlerinin binaları hasar gördü” diye konuştu.
Gurinov, Suriye tarafının açıkladığı verilere göre saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.
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