https://sputniknews.com.tr/20230312/rusya-israile-ait-2-savas-ucagi-suriyeye-saldiri-duzenledi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1068161627.html

Rusya: İsrail'e ait 2 savaş uçağı Suriye'ye saldırı düzenledi, 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya: İsrail'e ait 2 savaş uçağı Suriye'ye saldırı düzenledi, 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş uçağının Suriye’ye füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda 3... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T23:09+0300

2023-03-12T23:09+0300

2023-03-12T23:09+0300

dünya

israil

suriye

ortadoğu

saldırı

hava saldırısı

can kaybı

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104135/49/1041354951_153:0:1083:523_1920x0_80_0_0_5c1ee0ab94afd4ada348ce135727144f.jpg

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugün düzenlenen basın toplantısında İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.Gurinov, “12 Mart tarihinde saat 07.14’ten 07.23'e kadar İsrail Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 taktik savaş uçağı Lübnan'ın kuzeyinden füze saldırısı düzenledi, saldırı sonucu Masyaf ve Safsafa yerleşimlerinde araştırma merkezlerinin binaları hasar gördü” diye konuştu.Gurinov, Suriye tarafının açıkladığı verilere göre saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230215/bmde-depremlerin-turkiye-ve-suriyeye-etkisi-ele-alindi-1067050102.html

israil

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, suriye, ortadoğu, saldırı, hava saldırısı, can kaybı, ölü