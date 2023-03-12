https://sputniknews.com.tr/20230312/rus-mufettisler-perevalsk-yerlesiminin-himars-sistemleri-ile-bombalanmasinin-sonuclarini-kaydetti-1068160859.html

Rus müfettişler Perevalsk yerleşiminin HIMARS sistemleri ile bombalanmasının sonuçlarını kaydetti

Rus müfettişler Perevalsk yerleşiminin HIMARS sistemleri ile bombalanmasının sonuçlarını kaydetti

Rusya Soruşturma Komitesi’nden müfettişlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yer alan Perevalsk yerleşiminin Ukrayna tarafından HIMARS sistemleri ile... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T21:54+0300

2023-03-12T21:54+0300

2023-03-12T21:54+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

bombalama

ukrayna

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Soruşturma Komitesi’nden müfettişler, bombalanan Perevalsk yerleşimine gelerek Ukrayna’nın HIMARS füzesi ile gerçekleştirdiği saldırının yol açtığı sonuçları kaydetti.Daha önce Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki LHC temsilciliği, Ukrayna ordusunun Perevalsk yerleşimini HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden M30A1 füzesi ile bombaladığını bildirmişti. LHC Başkan Vekili Leonid Paseçnik, saldırı sonucunda biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını belirtmişti.Daha sonra LHC Sağlık Bakanı Natalya Paşenko, yaralı sayısının 16’ya çıktığını, yaralılardan 4 çocuğun durumunun ağır olduğunu duyurdu.Rusya Soruşturma Komitesi’nin müfettişleri saldırının yapıldığı yere intikal ederek infilak eden mühimmatın yol açtığı sonuçları kaydetti

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), bombalama, ukrayna