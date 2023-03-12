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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230312/rus-mufettisler-perevalsk-yerlesiminin-himars-sistemleri-ile-bombalanmasinin-sonuclarini-kaydetti-1068160859.html
Rus müfettişler Perevalsk yerleşiminin HIMARS sistemleri ile bombalanmasının sonuçlarını kaydetti
Rus müfettişler Perevalsk yerleşiminin HIMARS sistemleri ile bombalanmasının sonuçlarını kaydetti
Rusya Soruşturma Komitesi’nden müfettişlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yer alan Perevalsk yerleşiminin Ukrayna tarafından HIMARS sistemleri ile... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T21:54+0300
2023-03-12T21:54+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
bombalama
ukrayna
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Soruşturma Komitesi’nden müfettişler, bombalanan Perevalsk yerleşimine gelerek Ukrayna’nın HIMARS füzesi ile gerçekleştirdiği saldırının yol açtığı sonuçları kaydetti.Daha önce Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki LHC temsilciliği, Ukrayna ordusunun Perevalsk yerleşimini HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden M30A1 füzesi ile bombaladığını bildirmişti. LHC Başkan Vekili Leonid Paseçnik, saldırı sonucunda biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını belirtmişti.Daha sonra LHC Sağlık Bakanı Natalya Paşenko, yaralı sayısının 16’ya çıktığını, yaralılardan 4 çocuğun durumunun ağır olduğunu duyurdu.Rusya Soruşturma Komitesi’nin müfettişleri saldırının yapıldığı yere intikal ederek infilak eden mühimmatın yol açtığı sonuçları kaydetti
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), bombalama, ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), bombalama, ukrayna

Rus müfettişler Perevalsk yerleşiminin HIMARS sistemleri ile bombalanmasının sonuçlarını kaydetti

21:54 12.03.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden müfettişlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yer alan Perevalsk yerleşiminin Ukrayna tarafından HIMARS sistemleri ile bombalanmasının yol açtığı sonuçları kaydettiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Soruşturma Komitesi’nden müfettişler, bombalanan Perevalsk yerleşimine gelerek Ukrayna’nın HIMARS füzesi ile gerçekleştirdiği saldırının yol açtığı sonuçları kaydetti.
Daha önce Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki LHC temsilciliği, Ukrayna ordusunun Perevalsk yerleşimini HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden M30A1 füzesi ile bombaladığını bildirmişti. LHC Başkan Vekili Leonid Paseçnik, saldırı sonucunda biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını belirtmişti.
Daha sonra LHC Sağlık Bakanı Natalya Paşenko, yaralı sayısının 16’ya çıktığını, yaralılardan 4 çocuğun durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin müfettişleri saldırının yapıldığı yere intikal ederek infilak eden mühimmatın yol açtığı sonuçları kaydetti
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