https://sputniknews.com.tr/20230312/rus-disisleri-tahil-anlasmasinin-uzatilmasina-iliskin-rusyanin-katildigi-bir-gorusme-gerceklesmedi-1068153519.html
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Rusya’nın katıldığı bir görüşme gerçekleşmedi
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Rusya’nın katıldığı bir görüşme gerçekleşmedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın yeniden uzatılmasına ilişkin bir görüşmenin... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T16:14+0300
2023-03-12T16:14+0300
2023-03-12T16:14+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
tahıl
anlaşma
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması için Ukrayna tarafından başlatıldığı söylenen görüşmelerin sorulması üstüne, “Bu konuda Rusya temsilcilerinin de katıldığı bir görüşme gerçekleşmemiştir” dedi.Daha önce Reuters haber ajansı, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmelerin Ukrayna tarafının girişimiyle yeniden başlatıldığını yazmıştı. Bununla beraber Zaharova, Rus temcililerin söz konusu anlaşmayla ilgili yarın Cenevre’de Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüşeceklerini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilk imzalandığından beri tahıl anlaşmanın sadece Ukrayna ile ilgili olan kısmının uygulandığını, Rusya’nın tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önünün açılmasına ilişkin kısmınınsa Batı ülkelerinin yaptırımları yüzünden hâlâ bloke edilmiş durumda olduğunu belirtti.Zaharova, “İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanmış olan anlaşmaların, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da tahıl ürünlerine gereksinim duyan ülkelere yardım edilmesi için birbirleriyle koordineli bir biçimde uygulanmaları gerektiğine inanıyoruz” diye ekledi.İstanbul’da geçen Temmuz ayında, hem Ukrayna tahılının ülke limanlarından çıkarılmasını hem de Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeren anlaşmalar imzalanmıştı.Rusya, söz konusu anlaşmaları, uygulanmaları birbirine bağlı olan paket bir anlaşma olarak görüyor ve anlaşmanın Ukrayna’yla ilgili kısmının sürdürülmesi için, Rus tarım ürünleriyle ilgili kısmının da uygulanması gerektiğini belirtiyor.İstanbul’da geçen sene temmuzda imzalanması ardından kasım ayında uzatılan tahıl anlaşmasının süresi 18 Mart’ta doluyor ve bu zamana dek anlaşmanın yeniden uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karar alınması gerekiyor.
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rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), tahıl, anlaşma, mariya zaharova
rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), tahıl, anlaşma, mariya zaharova
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Rusya’nın katıldığı bir görüşme gerçekleşmedi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın yeniden uzatılmasına ilişkin bir görüşmenin yapılmadığını belirtti. Zaharova, Ukrayna tarafının gerçekleştirmiş olduğu bazı görüşmelerde Rusya’nın yer almadığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması için Ukrayna tarafından başlatıldığı söylenen görüşmelerin sorulması üstüne, “Bu konuda Rusya temsilcilerinin de katıldığı bir görüşme gerçekleşmemiştir” dedi.
Daha önce Reuters haber ajansı, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmelerin Ukrayna tarafının girişimiyle yeniden başlatıldığını yazmıştı. Bununla beraber Zaharova, Rus temcililerin söz konusu anlaşmayla ilgili yarın Cenevre’de Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüşeceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilk imzalandığından beri tahıl anlaşmanın sadece Ukrayna ile ilgili olan kısmının uygulandığını, Rusya’nın tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önünün açılmasına ilişkin kısmınınsa Batı ülkelerinin yaptırımları yüzünden hâlâ bloke edilmiş durumda olduğunu belirtti.
Zaharova, “İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanmış olan anlaşmaların, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da tahıl ürünlerine gereksinim duyan ülkelere yardım edilmesi için birbirleriyle koordineli bir biçimde uygulanmaları gerektiğine inanıyoruz” diye ekledi.
İstanbul’da geçen Temmuz ayında, hem Ukrayna tahılının ülke limanlarından çıkarılmasını hem de Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeren anlaşmalar imzalanmıştı.
Rusya, söz konusu anlaşmaları, uygulanmaları birbirine bağlı olan paket bir anlaşma olarak görüyor ve anlaşmanın Ukrayna’yla ilgili kısmının sürdürülmesi için, Rus tarım ürünleriyle ilgili kısmının da uygulanması gerektiğini belirtiyor.
İstanbul’da geçen sene temmuzda imzalanması ardından kasım ayında uzatılan tahıl anlaşmasının süresi 18 Mart’ta doluyor ve bu zamana dek anlaşmanın yeniden uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karar alınması gerekiyor.