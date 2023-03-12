https://sputniknews.com.tr/20230312/pragda-hukumetin-ukraynaya-yardimlari-protesto-edildi-1068148890.html

Prag’da hükümetin Ukrayna’ya yardımları protesto edildi

Prag’da hükümetin Ukrayna’ya yardımları protesto edildi

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da sokağa çıkan vatandaşlar hükümetlerinin Ukrayna’ya askeri yapmayı durdurmasını istedi. Protestocular gösteri sırasında... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T13:18+0300

2023-03-12T13:18+0300

2023-03-12T13:18+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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protesto

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Prag’ın Vaclav Meydanı’nda toplanan kalabalık binlerce kişi, ülkelerinde artan yoksulluk ve enflasyon oranı nedeniyle hükümetin istifasını talep etti. Çek Cumhuriyeti hükümetinin Ukrayna’ya yardımlarını durdurmasını isteyen protestocular, hükümetin ‘en başta kendi vatandaşlarının çıkarlarıyla ilgilenmesi gerektiğini’ söyledi.Protestocular ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti ve ‘Savaşı durdurun, NATO’yu durdurun’ sloganları attılar. AP haber ajansı göstericilerin bazılarının giysileri ya da çantalarına Z işareti iliştirdiklerini yazdı. Ukrayna’daki Rus tanklarının üstünde gözlenen Z harfi işaretlemeleri, bir süre sonra Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonun sembolü hâline gelmişti.Çek Cumhuriyeti, Rusya’nın özel askeri operasyon başlatmasından beri Ukrayna hükümetine durmadan silah yardımı yapıyor. Ülkenin Devlet Başkanı Petr Pavel de şubat ayında verdiği bir demeçte, ‘NATO üyesi ülkelerin F-16 jetleri dahil Ukrayna’ya askeri yardım göndermesi konusunda hiçbir tabunun yerinin olmaması gerektiğini’ savunmuştu.

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