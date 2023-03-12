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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230312/pragda-hukumetin-ukraynaya-yardimlari-protesto-edildi-1068148890.html
Prag’da hükümetin Ukrayna’ya yardımları protesto edildi
Prag’da hükümetin Ukrayna’ya yardımları protesto edildi
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da sokağa çıkan vatandaşlar hükümetlerinin Ukrayna’ya askeri yapmayı durdurmasını istedi. Protestocular gösteri sırasında... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T13:18+0300
2023-03-12T13:18+0300
ukrayna krizi
çekya
ukrayna
rusya
nato
protesto
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Prag’ın Vaclav Meydanı’nda toplanan kalabalık binlerce kişi, ülkelerinde artan yoksulluk ve enflasyon oranı nedeniyle hükümetin istifasını talep etti. Çek Cumhuriyeti hükümetinin Ukrayna’ya yardımlarını durdurmasını isteyen protestocular, hükümetin ‘en başta kendi vatandaşlarının çıkarlarıyla ilgilenmesi gerektiğini’ söyledi.Protestocular ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti ve ‘Savaşı durdurun, NATO’yu durdurun’ sloganları attılar. AP haber ajansı göstericilerin bazılarının giysileri ya da çantalarına Z işareti iliştirdiklerini yazdı. Ukrayna’daki Rus tanklarının üstünde gözlenen Z harfi işaretlemeleri, bir süre sonra Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonun sembolü hâline gelmişti.Çek Cumhuriyeti, Rusya’nın özel askeri operasyon başlatmasından beri Ukrayna hükümetine durmadan silah yardımı yapıyor. Ülkenin Devlet Başkanı Petr Pavel de şubat ayında verdiği bir demeçte, ‘NATO üyesi ülkelerin F-16 jetleri dahil Ukrayna’ya askeri yardım göndermesi konusunda hiçbir tabunun yerinin olmaması gerektiğini’ savunmuştu.
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çekya, ukrayna, rusya, nato, protesto
çekya, ukrayna, rusya, nato, protesto

Prag’da hükümetin Ukrayna’ya yardımları protesto edildi

13:18 12.03.2023
© AFP 2023 / STRINGERPrag’da hükümetin Ukrayna’ya yardımları protesto edildi
Prag’da hükümetin Ukrayna’ya yardımları protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da sokağa çıkan vatandaşlar hükümetlerinin Ukrayna’ya askeri yapmayı durdurmasını istedi. Protestocular gösteri sırasında, ‘Savaşı durdurun, NATO’yu durdurun’ sloganları attı.
Prag’ın Vaclav Meydanı’nda toplanan kalabalık binlerce kişi, ülkelerinde artan yoksulluk ve enflasyon oranı nedeniyle hükümetin istifasını talep etti. Çek Cumhuriyeti hükümetinin Ukrayna’ya yardımlarını durdurmasını isteyen protestocular, hükümetin ‘en başta kendi vatandaşlarının çıkarlarıyla ilgilenmesi gerektiğini’ söyledi.
Protestocular ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti ve ‘Savaşı durdurun, NATO’yu durdurun’ sloganları attılar. AP haber ajansı göstericilerin bazılarının giysileri ya da çantalarına Z işareti iliştirdiklerini yazdı. Ukrayna’daki Rus tanklarının üstünde gözlenen Z harfi işaretlemeleri, bir süre sonra Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonun sembolü hâline gelmişti.
Çek Cumhuriyeti, Rusya’nın özel askeri operasyon başlatmasından beri Ukrayna hükümetine durmadan silah yardımı yapıyor. Ülkenin Devlet Başkanı Petr Pavel de şubat ayında verdiği bir demeçte, ‘NATO üyesi ülkelerin F-16 jetleri dahil Ukrayna’ya askeri yardım göndermesi konusunda hiçbir tabunun yerinin olmaması gerektiğini’ savunmuştu.
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