Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/osmanli-konagi-depremde-zarar-gormedi-1068144214.html
Osmanlı Konağı depremde zarar görmedi
Osmanlı Konağı depremde zarar görmedi
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası birçok bina yıkılırken, Osmanlı döneminden kalan tarihi konak depremde ayakta kalmayı başardı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T11:09+0300
2023-03-12T11:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
konak
deprem
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068144067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8f22e13d24288e08947f1994689859c.jpg
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası şehirde bulunan birçok yapı yıkıldı. Yeni binalarda bile yıkımlar meydana gelirken Dulkadiroğlu ilçesi Yörük Selim Mahallesi'nde bulunan ve tahmini 1800’lü yılların sonlarında inşa edilen tarihi Mahmut Paşa Konağı, depremden etkilenmedi. Geride bıraktığı yılların yorgunluğunu dışa vuran ve her an yıkılacak gibi bir görüntü veren konağın ayakta kalması dikkat çekti.'Bu depremde dahi hasar görmedi'Veysel Ağagörmez, konağın asrın felaketinde zarar görmediğinden bahsederek, “Bu konak daha öncesinden mabet olarak kullanılmış, daha sonrasında medrese olarak hizmet vermiş. Bu konak depremde fazla hasar görmedi. Logaritmik olarak 7 şiddetinin 5 katı olan bu depremde dahi hasar görmedi. Deprem öncesinde de böyleydi. Bu konak 1800’lü yılların sonlarında inşa edilmiş. Bu konak Kurtuluş Savaşını, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu görmüş bir konak. Depremde Kahramanmaraş ili çok büyük zarar gördü ama bu tarihi mabet fazla zarar görmedi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/prof-dr-ozturk-iskenderun-sahilinde-1-metre-cokme-var-1068143714.html
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068144067_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_1f01f620f36ade3f79d34e1b4a5557ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konak, deprem, bina
konak, deprem, bina

Osmanlı Konağı depremde zarar görmedi

11:09 12.03.2023
© İHA / HALİL ULUBEY - MERT TAHA VAROLOsmanlı Konağı depremde zarar görmedi
Osmanlı Konağı depremde zarar görmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA / HALİL ULUBEY - MERT TAHA VAROL
Abone olTelegram
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası birçok bina yıkılırken, Osmanlı döneminden kalan tarihi konak depremde ayakta kalmayı başardı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası şehirde bulunan birçok yapı yıkıldı. Yeni binalarda bile yıkımlar meydana gelirken Dulkadiroğlu ilçesi Yörük Selim Mahallesi'nde bulunan ve tahmini 1800’lü yılların sonlarında inşa edilen tarihi Mahmut Paşa Konağı, depremden etkilenmedi. Geride bıraktığı yılların yorgunluğunu dışa vuran ve her an yıkılacak gibi bir görüntü veren konağın ayakta kalması dikkat çekti.

'Bu depremde dahi hasar görmedi'

Veysel Ağagörmez, konağın asrın felaketinde zarar görmediğinden bahsederek, “Bu konak daha öncesinden mabet olarak kullanılmış, daha sonrasında medrese olarak hizmet vermiş. Bu konak depremde fazla hasar görmedi. Logaritmik olarak 7 şiddetinin 5 katı olan bu depremde dahi hasar görmedi. Deprem öncesinde de böyleydi. Bu konak 1800’lü yılların sonlarında inşa edilmiş. Bu konak Kurtuluş Savaşını, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu görmüş bir konak. Depremde Kahramanmaraş ili çok büyük zarar gördü ama bu tarihi mabet fazla zarar görmedi” dedi.
İskenderun sahili - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Prof. Dr. Öztürk: İskenderun sahilinde 1 metre çökme var
10:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала