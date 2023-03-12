https://sputniknews.com.tr/20230312/orduda-siddetli-ruzgar-evlerin-catilarinda-hasara-yol-acti-1068157888.html
Ordu'da şiddetli rüzgar evlerin çatılarında hasara yol açtı
Ordu'da şiddetli rüzgar evlerin çatılarında hasara yol açtı
Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde binaların çatıları zarar gördü. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T19:08+0300
2023-03-12T19:08+0300
2023-03-12T19:08+0300
türkiye
ordu
rüzgar
şiddetli rüzgar
çatı
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Ordu’da yaşanan şiddetli rüzgar, Akkuş ve Ulubey ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.Bazı evlerin çatılarına zarar veren şiddetli rüzgar, Akkuş ilçesindeki bir evin çatı kaplamasını kopararak çevreye savrulmasına neden oldu.İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, çevre güvenliği aldı.
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ordu, rüzgar, şiddetli rüzgar, çatı
ordu, rüzgar, şiddetli rüzgar, çatı
Ordu'da şiddetli rüzgar evlerin çatılarında hasara yol açtı
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Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde binaların çatıları zarar gördü.
Ordu’da yaşanan şiddetli rüzgar, Akkuş ve Ulubey ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.
Bazı evlerin çatılarına zarar veren şiddetli rüzgar, Akkuş ilçesindeki bir evin çatı kaplamasını kopararak çevreye savrulmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, çevre güvenliği aldı.