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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/naci-gorur-bir-kez-daha-uyardi-bolge-buyuk-olcude-bu-aktif-faylarin-etkisi-altinda-1068152713.html
Naci Görür bir kez daha uyardı: 'Bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında'
Naci Görür bir kez daha uyardı: 'Bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında'
Prof. Dr. Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu. Görür, “Adıyaman-Hatay deprem bölgesi... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T15:39+0300
2023-03-12T15:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
naci görür
uyarı
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu. Şimdi… Bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir” dedi ve şöyle devam etti:
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türkiye, deprem, naci görür, uyarı
türkiye, deprem, naci görür, uyarı

Naci Görür bir kez daha uyardı: 'Bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında'

15:39 12.03.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu. Görür, “Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında” dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu. Şimdi… Bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir. Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir. Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir."
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