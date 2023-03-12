https://sputniknews.com.tr/20230312/naci-gorur-bir-kez-daha-uyardi-bolge-buyuk-olcude-bu-aktif-faylarin-etkisi-altinda-1068152713.html

Naci Görür bir kez daha uyardı: 'Bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında'

Naci Görür bir kez daha uyardı: 'Bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında'

Prof. Dr. Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu. Görür, “Adıyaman-Hatay deprem bölgesi... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T15:39+0300

2023-03-12T15:39+0300

2023-03-12T15:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

naci görür

uyarı

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu. Şimdi… Bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir” dedi ve şöyle devam etti:

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2023

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türkiye, deprem, naci görür, uyarı