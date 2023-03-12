https://sputniknews.com.tr/20230312/milli-savunma-bakani-akar-deprem-gunu-birliklerimizi-0430dan-itibaren-seferber-ettik-1068145163.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Deprem günü Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
Milli Savunma Bakanı Akar: Deprem günü Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde gerçekleştirilen AA Editör Masası yayınında soruları cevaplıyor. Bakan Akar... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T11:36+0300
2023-03-12T11:36+0300
2023-03-12T12:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu.Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik" dedi.Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'F-16 konusunda çaresiz değiliz'Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD'den F16 alımı konusunda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.'18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna meselesi nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve süresi 18 Mart'ta dolacak 'Tahıl Koridoru Anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Akar şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230310/depremzede-edvar-aksakal-ailemin-oldugu-binanin-yikildigi-haberini-enkaz-altindan-komsum-bildirdi-1068079005.html
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deprem, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
deprem, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanı Akar: Deprem günü Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
11:36 12.03.2023 (güncellendi: 12:34 12.03.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde gerçekleştirilen AA Editör Masası yayınında soruları cevaplıyor. Bakan Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik" dedi.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik.
Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez.
2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik.
Deprem bölgesinde 1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak
'F-16 konusunda çaresiz değiliz'
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD'den F16 alımı konusunda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.
'18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna meselesi nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve süresi 18 Mart'ta dolacak 'Tahıl Koridoru Anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"İki taraf da olumlu yaklaşıyor, olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. 18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz."