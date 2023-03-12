Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu.Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik" dedi.Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'F-16 konusunda çaresiz değiliz'Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD'den F16 alımı konusunda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.'18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna meselesi nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve süresi 18 Mart'ta dolacak 'Tahıl Koridoru Anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Akar şunları söyledi:

Milli Savunma Bakanı Akar: Deprem günü Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil

© AA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar © AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde gerçekleştirilen AA Editör Masası yayınında soruları cevaplıyor. Bakan Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez" dedi.