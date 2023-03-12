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https://sputniknews.com.tr/20230312/milli-egitim-bakani-ozer-lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavi-4-haziranda--1068142807.html
2023 LGS tarihi açıklandı
2023 LGS tarihi açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
lgs
okul
lise
mahmut özer
öğrenci
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/osym-yks-17-18-haziranda-yapilacak-1067974873.html
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lgs, okul, lise, mahmut özer, öğrenci, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs)
lgs, okul, lise, mahmut özer, öğrenci, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs)

2023 LGS tarihi açıklandı

10:08 12.03.2023 (güncellendi: 10:13 12.03.2023)
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
TÜRKİYE
ÖSYM: YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
8 Mart, 11:19
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