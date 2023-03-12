https://sputniknews.com.tr/20230312/milli-egitim-bakani-ozer-lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavi-4-haziranda--1068142807.html
2023 LGS tarihi açıklandı
2023 LGS tarihi açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T10:08+0300
2023-03-12T10:08+0300
2023-03-12T10:13+0300
türkiye
lgs
okul
lise
mahmut özer
öğrenci
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_103254e75e94c015a8ca35e4d3a047fc.jpg
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/osym-yks-17-18-haziranda-yapilacak-1067974873.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_102:0:851:562_1920x0_80_0_0_d6ca443a1aa8917d57a325b42952570a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lgs, okul, lise, mahmut özer, öğrenci, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs)
lgs, okul, lise, mahmut özer, öğrenci, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs)
2023 LGS tarihi açıklandı
10:08 12.03.2023 (güncellendi: 10:13 12.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Özer "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.