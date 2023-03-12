https://sputniknews.com.tr/20230312/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi--1068143851.html

Meteoroloji'den 57 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 57 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağış ve fırtına uyarı yapılan açıklamada... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T10:56+0300

2023-03-12T10:56+0300

2023-03-12T10:57+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiyegenelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.57 il için uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.Sarı ve turuncu kod nedir?Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

https://sputniknews.com.tr/20230312/meteoroloji-genel-mudurlugu-tahminler-daire-baskanindan-3-ay-yagmur-mujdesi-1068141957.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak