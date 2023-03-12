https://sputniknews.com.tr/20230312/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-partisinin-cumhurbaskani-adayi-secildi-1068158196.html
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce parti üyelerince yapılan oylama sonucunda Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T19:46+0300
2023-03-12T19:46+0300
2023-03-12T19:55+0300
cumhurbaşkanı adayı
muharrem ince
memleket partisi
politika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklandı. İlgili açıklamayı Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan Sayan açıklamasıyla Muharrem İnce'nin adaylığı duyuruldu.
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cumhurbaşkanı adayı, muharrem ince, memleket partisi
cumhurbaşkanı adayı, muharrem ince, memleket partisi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi
19:46 12.03.2023 (güncellendi: 19:55 12.03.2023) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce parti üyelerince yapılan oylama sonucunda Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklandı. İlgili açıklamayı Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan Sayan açıklamasıyla Muharrem İnce'nin adaylığı duyuruldu.