https://sputniknews.com.tr/20230312/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-partisinin-cumhurbaskani-adayi-secildi-1068158196.html

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce parti üyelerince yapılan oylama sonucunda Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T19:46+0300

2023-03-12T19:46+0300

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cumhurbaşkanı adayı

muharrem ince

memleket partisi

politika

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklandı. İlgili açıklamayı Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan Sayan açıklamasıyla Muharrem İnce'nin adaylığı duyuruldu.

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cumhurbaşkanı adayı, muharrem ince, memleket partisi