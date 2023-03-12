Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230312/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-partisinin-cumhurbaskani-adayi-secildi-1068158196.html
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce parti üyelerince yapılan oylama sonucunda Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T19:46+0300
2023-03-12T19:55+0300
cumhurbaşkanı adayı
muharrem ince
memleket partisi
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/04/1044657148_0:131:1201:806_1920x0_80_0_0_7dfa28bd169e505e34309ec0f4040f6c.jpg
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklandı. İlgili açıklamayı Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan Sayan açıklamasıyla Muharrem İnce'nin adaylığı duyuruldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/04/1044657148_21:0:1096:806_1920x0_80_0_0_05f64e6fe3d8b91ddcc1db6d303aaafe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanı adayı, muharrem ince, memleket partisi
cumhurbaşkanı adayı, muharrem ince, memleket partisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Cumhurbaşkanı adayı seçildi

19:46 12.03.2023 (güncellendi: 19:55 12.03.2023)
© Fotoğraf : Memleket Partisi Memleket Partisi - Muharrem İnce
Memleket Partisi - Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© Fotoğraf : Memleket Partisi
Abone olTelegram
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce parti üyelerince yapılan oylama sonucunda Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklandı. İlgili açıklamayı Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan Sayan açıklamasıyla Muharrem İnce'nin adaylığı duyuruldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала