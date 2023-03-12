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Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirliyor
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirliyor
Memleket Partisi'nde, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemek için parti genel merkezi ile tüm il ve ilçelerde oy verme işlemi başladı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T13:28+0300
2023-03-12T13:28+0300
politika
muharrem ince
memleket partisi
cumhurbaşkanı
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Partisinin genel merkezine eşi Ülkü İnce'yle gelen Genel Başkan Muharrem İnce, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İnce, Cumhuriyet tarihinde bir siyasi partinin, ilk kez cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sadece delegeler ve milletvekillerine değil, bütün üyelerine sorduğunu belirterek, "Kapalı kapılar ardında, liderlerin iki dudağı arasında değil, gönlünü, yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz. Belki de Türkiye'nin en demokratik kurumu Memleket Partisi'dir, bunun bilinmesini istiyorum." dedi.Daha sonra basın toplantısı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifaklar arasında yer alıp almayacaklarına yönelik soruya şöyle cevap verdi:"Hiç telaşa gerek yok. Daha 60 gün süre var. Niye baştan beni bir yere yamamaya çalışıyorlar? Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım. Belki ipi ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız, merak etmeyin ama telaş da yapmaya, baskı kurmaya gerek yok."Ön seçimin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarına değinen İnce, "Birinci hedefimiz, Erdoğan'ı göndermek. İkinci hedefimiz, iktidar olmamız. Erdoğan ile Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Ben niye vereyim ki? Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm." ifadesini kullandı.Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin seçimin sonuçlarının, bu akşam kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230312/mandelanin-torunu-cumhurbaskani-erdogan-bir-yil-icinde-o-evleri-tamamlayacak-ve-teslim-edecek-1068148064.html
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muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı
muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirliyor

13:28 12.03.2023
© İHAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA
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Memleket Partisi'nde, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemek için parti genel merkezi ile tüm il ve ilçelerde oy verme işlemi başladı.
Partisinin genel merkezine eşi Ülkü İnce'yle gelen Genel Başkan Muharrem İnce, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İnce, Cumhuriyet tarihinde bir siyasi partinin, ilk kez cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sadece delegeler ve milletvekillerine değil, bütün üyelerine sorduğunu belirterek, "Kapalı kapılar ardında, liderlerin iki dudağı arasında değil, gönlünü, yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz. Belki de Türkiye'nin en demokratik kurumu Memleket Partisi'dir, bunun bilinmesini istiyorum." dedi.
Daha sonra basın toplantısı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifaklar arasında yer alıp almayacaklarına yönelik soruya şöyle cevap verdi:
"Hiç telaşa gerek yok. Daha 60 gün süre var. Niye baştan beni bir yere yamamaya çalışıyorlar? Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım. Belki ipi ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız, merak etmeyin ama telaş da yapmaya, baskı kurmaya gerek yok."

Ön seçimin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarına değinen İnce, "Birinci hedefimiz, Erdoğan'ı göndermek. İkinci hedefimiz, iktidar olmamız. Erdoğan ile Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Ben niye vereyim ki? Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm." ifadesini kullandı.
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin seçimin sonuçlarının, bu akşam kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
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