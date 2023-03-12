https://sputniknews.com.tr/20230312/kutahyada-kuvvetli-saganak-nedeniyle-ekili-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1068160106.html
Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı
Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T21:02+0300
2023-03-12T21:02+0300
2023-03-12T21:04+0300
kütahya
türkiye
sel
sağanak yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068159960_0:94:1075:699_1920x0_80_0_0_7be53490adf9eba5087ad42a7983c758.jpg
Kütahya'da Dörtdeğirmen, Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak, Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşmasına neden oldu.Etkili olan sağanak ve taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri sular altında kaldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
kütahya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068159960_9:0:1066:793_1920x0_80_0_0_5f22834475f16855e609d2effbce739e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kütahya, sel, sağanak yağış
kütahya, sel, sağanak yağış
Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı
21:02 12.03.2023 (güncellendi: 21:04 12.03.2023) Abone ol
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.
Kütahya'da Dörtdeğirmen, Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak, Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşmasına neden oldu.
Etkili olan sağanak ve taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.