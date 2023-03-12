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https://sputniknews.com.tr/20230312/kutahyada-kuvvetli-saganak-nedeniyle-ekili-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1068160106.html
Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı
Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T21:02+0300
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kütahya
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sel
sağanak yağış
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Kütahya'da Dörtdeğirmen, Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak, Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşmasına neden oldu.Etkili olan sağanak ve taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri sular altında kaldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
kütahya
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kütahya, sel, sağanak yağış
kütahya, sel, sağanak yağış

Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı

21:02 12.03.2023 (güncellendi: 21:04 12.03.2023)
© AAKütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı
Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.
Kütahya'da Dörtdeğirmen, Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak, Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşmasına neden oldu.
Etkili olan sağanak ve taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
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