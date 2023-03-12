https://sputniknews.com.tr/20230312/kutahyada-kuvvetli-saganak-nedeniyle-ekili-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1068160106.html

Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T21:02+0300

2023-03-12T21:02+0300

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kütahya

türkiye

sel

sağanak yağış

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Kütahya'da Dörtdeğirmen, Erdoğmuş ve Fırdan köylerinde aniden bastıran sağanak, Gümele Göleti ile Gediz Çayı'nın taşmasına neden oldu.Etkili olan sağanak ve taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki ekili tarım arazileri sular altında kaldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

kütahya

türkiye

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kütahya, sel, sağanak yağış