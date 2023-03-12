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https://sputniknews.com.tr/20230312/japonya-ve-guney-kore-12-yildir-ara-verilen-karsilikli-ziyaretleri-yeniden-baslatiyor-1068145495.html
Japonya ve Güney Kore, 12 yıldır ara verilen karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatıyor
Japonya ve Güney Kore, 12 yıldır ara verilen karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatıyor
Japonya ve Güney Kore liderleri, 2011'de ara verilen karşılıklı ülke ziyaretlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T11:43+0300
2023-03-12T11:43+0300
dünya
japonya
güney kore
ziyaret
yoon suk-yeol
kişida fumio
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Japon hükümeti, Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol'un, eşi Kim Keon Hee ile hafta içinde Japonya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Yoon'un ziyaretinin duyurulması sonrası, Tokyo-Seul ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduklarını açıkladı.Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Güney Kore'yi, ‘meydan okumalara karşı birlikte çalışılacak önemli partner’ şeklinde nitelendirdi. Güney Kore Başkanlık Ofisi açıklamasında da ‘önemli köşe taşı’ şeklinde nitelenen gezinin, karşılıklı lider ziyaretlerinin yeniden başlamasının işareti olacağı vurgulandı.Açıklamada, komşu ülkelerin "geçmişin talihsizliklerinin üstesinden gelerek, geleceğe ilerlemenin" ve ikili güvenlik işbirliğini genişletilmesinin önemini vurgulandı. Ziyaret kapsamında Japon Başbakan Kişida ile bir araya gelecek Güney Kore liderinin, çok yönlü ikili ilişkilerin son durumunu ele alması bekleniyor.Ziyaret planının, iki ülkenin hassas sorunlarından kabul edilen "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin yeni önerisinin hafta başında duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti. Buna göre, savaş döneminde Japon firmalarca, zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.2018'de ilan edilen Güney Kore Yüksek Mahkeme kararları ise Koreli müştekilere, söz konusu tazminatları Japon şirketlerin karşılaması gerektiğini beyan ediyordu.Japonya'ya son Güney Kore Devlet Başkanı'nın ziyareti Osaka G20 Zirvesi dolayısıyla Haziran 2019'da gerçekleşmişti. En son komşu ülke karşılıklı lider ziyaretinin, Aralık 2011'de Japon Başbakan Noda Yoşihiko ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak arasında Japonya'da gerçekleştiği biliniyor.
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japonya, güney kore, ziyaret, yoon suk-yeol, kişida fumio
japonya, güney kore, ziyaret, yoon suk-yeol, kişida fumio

Japonya ve Güney Kore, 12 yıldır ara verilen karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatıyor

11:43 12.03.2023
© AAJaponya - Güney Kore bayrakları
Japonya - Güney Kore bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Japonya ve Güney Kore liderleri, 2011'de ara verilen karşılıklı ülke ziyaretlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor.
Japon hükümeti, Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol'un, eşi Kim Keon Hee ile hafta içinde Japonya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Yoon'un ziyaretinin duyurulması sonrası, Tokyo-Seul ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduklarını açıkladı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Güney Kore'yi, ‘meydan okumalara karşı birlikte çalışılacak önemli partner’ şeklinde nitelendirdi. Güney Kore Başkanlık Ofisi açıklamasında da ‘önemli köşe taşı’ şeklinde nitelenen gezinin, karşılıklı lider ziyaretlerinin yeniden başlamasının işareti olacağı vurgulandı.
Açıklamada, komşu ülkelerin "geçmişin talihsizliklerinin üstesinden gelerek, geleceğe ilerlemenin" ve ikili güvenlik işbirliğini genişletilmesinin önemini vurgulandı. Ziyaret kapsamında Japon Başbakan Kişida ile bir araya gelecek Güney Kore liderinin, çok yönlü ikili ilişkilerin son durumunu ele alması bekleniyor.
Ziyaret planının, iki ülkenin hassas sorunlarından kabul edilen "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin yeni önerisinin hafta başında duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti. Buna göre, savaş döneminde Japon firmalarca, zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.
2018'de ilan edilen Güney Kore Yüksek Mahkeme kararları ise Koreli müştekilere, söz konusu tazminatları Japon şirketlerin karşılaması gerektiğini beyan ediyordu.
Japonya'ya son Güney Kore Devlet Başkanı'nın ziyareti Osaka G20 Zirvesi dolayısıyla Haziran 2019'da gerçekleşmişti. En son komşu ülke karşılıklı lider ziyaretinin, Aralık 2011'de Japon Başbakan Noda Yoşihiko ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak arasında Japonya'da gerçekleştiği biliniyor.
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