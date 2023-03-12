https://sputniknews.com.tr/20230312/italya-disisleri-batili-muttefikler-ukraynaya-asker-gondermeyi-hic-tartismadi-1068156975.html

İtalya Dışişleri: Batılı müttefikler Ukrayna'ya asker göndermeyi hiç tartışmadı

İtalya Dışişleri: Batılı müttefikler Ukrayna'ya asker göndermeyi hiç tartışmadı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Kiev’in Batılı müttefiklerinin Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunu hiçbir zaman tartışmadıklarını... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T18:13+0300

2023-03-12T18:13+0300

2023-03-12T18:13+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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antonio tajani

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Radio24 canlı yayınında Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın son açıklamaları ile ilgili yorumda bulundu.Orban daha önce Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını ‘tüm ciddiyetiyle’ tartışmaya çok yakın olduğu ve lokal çatışmanın dünya savaşına dönüşme olasılığının günden güne arttığı görüşünü dile getirmişti.Macaristan Başbakanı’nın bu sözlerini yorumlayan Antonio Tajani, “Böyle bir şeyden haberim yok. Kiev'e asker göndermeyi hiç görüşmedik. Önceki gün dışişleri bakanlarının (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile toplantısı vardı ve Ukrayna'ya askeri birliklerin gönderilmesinden hiç söz edilmedi” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle Başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya tedarik edilecek tüm silah türlerinin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceği konusunda uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını dile getirmişti.

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