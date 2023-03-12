https://sputniknews.com.tr/20230312/italya-akdenizde-1300den-fazla-siginmaciyi-kurtardi-1068139798.html

İtalya, Akdeniz'de 1300'den fazla sığınmacıyı kurtardı

İtalya, Akdeniz'de 1300'den fazla sığınmacıyı kurtardı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Akdeniz'in farklı noktalarında düzenledikleri kurtarma operasyonlarıyla dün geceden bu yana 1300’den... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T01:35+0300

2023-03-12T01:35+0300

2023-03-12T01:35+0300

dünya

italya

akdeniz

sığınmacı

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Sahil Güvenlik'ten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları ayrıca teknelerin aşırı dolu olması gibi güç koşullara rağmen diğer İtalyan güvenlik birimlerinin de desteğiyle bir teknedeki 500 sığınmacının, ikinci bir bottaki 379 kişinin kurtarıldığı belirtildi.Sahil Güvenlik ekiplerinin de cuma gecesi Crotone açıklarında 487 sığınmacıyı kurtararak, limana taşıdığı kaydedildi.Açıklamada, güneydeki Rocella Ionica beldesinin 100 deniz mili açığında bulunan sığınmacıları taşıyan 2 tekneye de kurtarma operasyonu düzenlendiği ifade edildi.İtalya’ya dün de son 3 günde 3 binden fazla sığınmacının Akdeniz’i aşarak geldiği belirtilmişti. Ülkeye yılbaşından bugüne kadar gelen sığınmacıların sayısı 17 bin 592’yi buldu.Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında 26 Şubat’ta teknenin batmasıyla yaşanan faciada ölenlerin sayısının, bugün bulunan 3 cansız bedenle 76'ya çıktığı bildirildi.Bu arada, Steccato di Cutro’da bugün yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla “Katliamı durdurun” çağrısıyla bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe farklı sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek verdi.Yürüyüşe katılanlar son faciada ölen sığınmacılar için sessizce yürüdü ve plaja çiçekler bıraktı.

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