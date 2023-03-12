https://sputniknews.com.tr/20230312/ilk-is-yerim-projesinde-kura-tarihi-belli-oldu-1068147250.html
'İlk İş Yerim' projesinde kura tarihi belli oldu
'İlk İş Yerim' projesinde kura tarihi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T12:33+0300
2023-03-12T12:33+0300
2023-03-12T12:33+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
proje
ilk iş yerim
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde 3.106 iş yeri için 15 Mart'ta çekmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, proje, ilk iş yerim
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, proje, ilk iş yerim
'İlk İş Yerim' projesinde kura tarihi belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde 3.106 iş yeri için 15 Mart'ta çekmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.