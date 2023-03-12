https://sputniknews.com.tr/20230312/icisleri-bakanligi-3-terorist-silahlariyla-birlikte-etkisiz-hale-getirilmistir-1068153146.html

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T16:07+0300

2023-03-12T16:07+0300

2023-03-12T16:07+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

terörist

diyarbakır

mardin

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 11 Mart 2023 tarihinde başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif Emen operasyonu kapsamında; Mardin ili Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, arazi arama taraması esnasında, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği] birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Jandarma Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Terörle Mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

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içişleri bakanlığı, terörist, diyarbakır, mardin