https://sputniknews.com.tr/20230312/icisleri-bakanligi-3-terorist-silahlariyla-birlikte-etkisiz-hale-getirilmistir-1068153146.html
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T16:07+0300
2023-03-12T16:07+0300
2023-03-12T16:07+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
terörist
diyarbakır
mardin
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 11 Mart 2023 tarihinde başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif Emen operasyonu kapsamında; Mardin ili Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, arazi arama taraması esnasında, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği] birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Jandarma Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Terörle Mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.
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içişleri bakanlığı, terörist, diyarbakır, mardin
içişleri bakanlığı, terörist, diyarbakır, mardin
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği] birlikte etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 11 Mart 2023 tarihinde başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif Emen operasyonu kapsamında; Mardin ili Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, arazi arama taraması esnasında, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği] birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Jandarma Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Terörle Mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.