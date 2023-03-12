https://sputniknews.com.tr/20230312/fransada-tartismali-emeklilik-reformu-senatodan-gecti-1068140943.html
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu senatodan geçti
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu senatodan geçti
Fransa'da çalışanların emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran ve ülkenin pek çok kentinde kitlesel protestolara neden olan emeklilik reformu, senato tarafından... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T03:46+0300
2023-03-12T03:46+0300
2023-03-12T03:46+0300
dünya
fransa
emeklilik reformu
senato
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Fransa Senatosu, ülkede Fransa'da emeklilik yaşını iki yıl yükseltecek tartışmalı reform planını kabul etti.Bugün yapılan oylamada tasarı, 122'ye karşı 195 oyla onaylandı.Tasarının şimdi ilgili parlamento komisyonuna gitmesi bekleniyor.Tasarıyla 2023 yılının eylül ayından başlayarak emeklilik yaşının 2030 yılına kadar kademeli olarak yılda 3 ay yükseltilmesi planlanıyor.Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Elisabeth Borne, "Yüzlerce saat süren tartışmaların ardından senato emeklilik reform planını kabul etti. Bu, emeklilik sistemimizin geleceğini garanti altına alacak reformun gerçekleştirilmesi için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.Sosyalistler tasarıyı eleştirirken Senatör Monique Lubin, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'a hitaben "Adınız sonsuz dek, zamanı neredeyse 40 yıl geriye götürecek bir reformla anılacak" dedi.Dün ülkenin çeşitli kentlerinde yaklaşık 368 bin kişi yasa tasarısını protesto etmek üzere gösteri düzenlemişti.1.28 milyon kişinin reformu protesto etmek üzere sokaklara döküldüğü salı günkü gösterilerin ardından yetkililer, katılımın 1 milyona ulaşmasını bekliyordu.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve tam emeklilik için şartların zorlaştırılmasının sistemin açık vermesini önleyeceğini savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/fransada-isciler-emeklilik-reformuna-karsi-elektrikleri-kesiyor-1068024389.html
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fransa, emeklilik reformu, senato
fransa, emeklilik reformu, senato
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu senatodan geçti
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Fransa'da çalışanların emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran ve ülkenin pek çok kentinde kitlesel protestolara neden olan emeklilik reformu, senato tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.
Fransa Senatosu, ülkede Fransa'da emeklilik yaşını iki yıl yükseltecek tartışmalı reform planını kabul etti.
Bugün yapılan oylamada tasarı, 122'ye karşı 195 oyla onaylandı.
Tasarının şimdi ilgili parlamento komisyonuna gitmesi bekleniyor.
Tasarıyla 2023 yılının eylül ayından başlayarak emeklilik yaşının 2030 yılına kadar kademeli olarak yılda 3 ay yükseltilmesi planlanıyor.
Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Elisabeth Borne, "Yüzlerce saat süren tartışmaların ardından senato emeklilik reform planını kabul etti. Bu, emeklilik sistemimizin geleceğini garanti altına alacak reformun gerçekleştirilmesi için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.
Sosyalistler tasarıyı eleştirirken Senatör Monique Lubin, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'a hitaben "Adınız sonsuz dek, zamanı neredeyse 40 yıl geriye götürecek bir reformla anılacak" dedi.
Dün ülkenin çeşitli kentlerinde yaklaşık 368 bin kişi yasa tasarısını protesto etmek üzere gösteri düzenlemişti.
1.28 milyon kişinin reformu protesto etmek üzere sokaklara döküldüğü salı günkü gösterilerin ardından yetkililer, katılımın 1 milyona ulaşmasını bekliyordu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve tam emeklilik için şartların zorlaştırılmasının sistemin açık vermesini önleyeceğini savunuyor.