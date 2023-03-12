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SON DAKİKA | Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik
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Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik
Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T16:10+0300
2023-03-12T16:29+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
deprem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkhan'da yaptığı konuşmada şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, deprem
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, deprem

Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik

16:10 12.03.2023 (güncellendi: 16:29 12.03.2023)
© AAErdoğan Hatay'da
Erdoğan Hatay'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkhan'da yaptığı konuşmada şunları ifade etti:
Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik.
Askeriyle, polisiyle, sağlıkçısıyla devletimiz sahadaydı.
Kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, ferdi olarak yardıma gelenlerle neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi.
Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını söylüyor. Oranın hafriyatını biz taşıdık yalanını ortaya çıkardı.
Yaptığımız uluslararası çağrıya cevaben gelen yardım ekipleri .ok faydalı çalışmalar yürüttü.
Bugün 3. kez Hatay'a geldim. Bazıları kendi yakınlarından çok kişiyi kaybetmiş olmasına rağmen şehirleri için canla başla çalıştı.
Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama çalışmalarının bitmesi ile enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdık.
Hatay'da 183 bin konut yapmayı planlıyoruz.
Önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz.
Ana muhalefetin başındaki zat çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor, işi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o yalan derdinde. Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı.
Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir.
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