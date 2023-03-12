Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik

Ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik.

Kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, ferdi olarak yardıma gelenlerle neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi.

Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını söylüyor. Oranın hafriyatını biz taşıdık yalanını ortaya çıkardı.

Bugün 3. kez Hatay'a geldim. Bazıları kendi yakınlarından çok kişiyi kaybetmiş olmasına rağmen şehirleri için canla başla çalıştı.