https://sputniknews.com.tr/20230312/emekli-ayliklarinda-artis-talebi-en-dusuk-emekli-ayligi-asgari-ucret-seviyesine-yukseltilmeli-1068151740.html

Emekli aylıklarında artış talebi: ‘En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli’

Emekli aylıklarında artış talebi: ‘En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli’

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün “En düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen yıl artıyor. Bunun önüne geçmek için en düşük emekli aylığı... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T15:07+0300

2023-03-12T15:07+0300

2023-03-12T15:07+0300

türkiye

kazım ergün

emekli

emekli maaşı

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Ergün, emeklilerin geçmişteki hatalı düzenlemelerin mağduru durumunda olduğunu, 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranın yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi.Asgari ücretle çalışan işçilerin, 2000 öncesi dönemde net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığına dikkati çeken Ergün, şu ifadeleri kullandı:‘Aylık bağlama oranlarında ortak sisteme geçilmeli’TÜED Genel Başkanı Ergün, milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 lirayla bir ay boyunca geçinmek durumda kaldığını belirterek, aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranın yüzde 70'e yükseltilmesini talep etti.Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını isteyerek, şöyle konuştu:

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kazım ergün, emekli, emekli maaşı