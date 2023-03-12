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Emekli aylıklarında artış talebi: ‘En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli’
Emekli aylıklarında artış talebi: ‘En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli’
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün “En düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen yıl artıyor. Bunun önüne geçmek için en düşük emekli aylığı... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T15:07+0300
2023-03-12T15:07+0300
türkiye
kazım ergün
emekli
emekli maaşı
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Ergün, emeklilerin geçmişteki hatalı düzenlemelerin mağduru durumunda olduğunu, 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranın yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi.Asgari ücretle çalışan işçilerin, 2000 öncesi dönemde net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığına dikkati çeken Ergün, şu ifadeleri kullandı:‘Aylık bağlama oranlarında ortak sisteme geçilmeli’TÜED Genel Başkanı Ergün, milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 lirayla bir ay boyunca geçinmek durumda kaldığını belirterek, aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranın yüzde 70'e yükseltilmesini talep etti.Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını isteyerek, şöyle konuştu:
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kazım ergün, emekli, emekli maaşı
kazım ergün, emekli, emekli maaşı

Emekli aylıklarında artış talebi: ‘En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli’

15:07 12.03.2023
© AAEmekli maaş bayram ikramiyesi
Emekli maaş bayram ikramiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün “En düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen yıl artıyor. Bunun önüne geçmek için en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli” ifadelerini kullandı.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Ergün, emeklilerin geçmişteki hatalı düzenlemelerin mağduru durumunda olduğunu, 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranın yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi.
Asgari ücretle çalışan işçilerin, 2000 öncesi dönemde net asgari ücretin üzerinde emekli aylığı aldığına dikkati çeken Ergün, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün en düşük emekliği aylığı devlet katkısıyla 5 bin 500 lira, net asgari ücret ise 8 bin 506 lira. Arada ciddi bir fark söz konusu. Karma sisteme ve TÜFE'ye endeksli artışlar sebebiyle en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen yıl artıyor. Bunun önüne geçmek için en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli."

‘Aylık bağlama oranlarında ortak sisteme geçilmeli’

TÜED Genel Başkanı Ergün, milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 lirayla bir ay boyunca geçinmek durumda kaldığını belirterek, aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranın yüzde 70'e yükseltilmesini talep etti.
Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını isteyerek, şöyle konuştu:
"5510 sayılı kanun öncesi ikili karma sistem, aylıkların hesaplanmasında büyük bir eşitsizliğe neden olmamış, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını da artıyordu. 5510 sayılı kanun ile getirilen sistem, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını azaltan bir uygulamaya dönüştü. Bu uygulamanın değişmesi ve aynı durumda olanların aylıklarında eşitliğin sağlanması için kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarında ortak bir sisteme geçilmesi gerekiyor."
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